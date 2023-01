GfK: Nálada spotřebitelů v Německu se zlepšuje hlavně díky poklesu cen energií

Spotřebitelská nálada v Německu se dál zlepšuje, zejména díky poklesu cen energií. Vyplývá to z průzkumu mezi přibližně dvěma tisíci německých spotřebitelů, jehož výsledky dnes zveřejnil norimberský výzkumný institut GfK. Jeho index spotřebitelské nálady na únor se zvýšil na minus 33,9 bodu ze zpřesněné lednové hodnoty minus 37,6 bodu. Index tak vzrostl čtvrtý měsíc za sebou, jeho únorová hodnota ale mírně zaostala za očekáváním analytiků. Ti ji v anketě agentury Reuters odhadovali v průměru na minus 33 bodů.



"Čtvrtým nárůstem indexu za sebou se upevňuje příznivý trend v oblasti spotřebitelské nálady," uvedl analytik GfK Rolf Bürkl. "Klesající ceny energií, například benzinu a topných olejů, zajistily, že spotřebitelská nálada je méně zasmušilá," dodal. Varoval nicméně, že letošní rok zůstane pro německou ekonomiku obtížný. Index spotřebitelské důvěry nadále zůstává na velmi nízké úrovni, což podle něj signalizuje, že soukromá spotřeba k celkovému růstu ekonomiky nepřispěje.



Německý kancléř Olaf Scholz minulý týden vyjádřil přesvědčení, že Německo se letos navzdory energetické krizi nedostane do hospodářské recese. Ve svém říjnovém hospodářském výhledu přitom německá vláda předpověděla, že hrubý domácí produkt (HDP) Německa v letošním roce klesne o 0,4 procenta.



"Mezi spotřebiteli zjevně nabírá na síle názor, že recese, do které by podle mnoha expertů německá ekonomika v letošním roce měla sklouznout, bude mírnější, než se ještě před několika týdny předpokládalo, nebo se ji dokonce podaří zcela odvrátit," uvedl GfK v dnešní zprávě.



Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Spolkový statistický úřad tento měsíc oznámil, že loni růst německé ekonomiky zpomalil na 1,9 procenta z předloňských 2,6 procenta.