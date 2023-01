Důvěra podnikatelů i spotřebitelů je nejvyšší od loňského března. Stále však panuje nejistota ohledně budoucího vývoje

Důvěra v českou ekonomiku je nejvyšší od loňského srpna. Takzvaný souhrnný indikátor důvěry v lednu vzrostl proti prosinci o 2,3 bodu na hodnotu 92,0. Důvěra se zvýšila mezi podnikateli i spotřebiteli, u kterých se dostala nejvýše od loňského března. Vyplývá to z informací na webu Českého statistického úřadu. Proti loňskému lednu je důvěra v hospodářství u podnikatelů, spotřebitelů i celkově na nižší úrovni.



Ukazatel důvěry podnikatelů v lednu meziměsíčně stoupl o 1,3 bodu na hodnotu 93,8, zvýšil se poprvé od loňského května. Důvěra vzrostla v průmyslu, obchodu i vybraných službách, ve stavebnictví podruhé po sobě klesla, ale stále se tam jako v jediném odvětví drží nad dlouhodobým průměrem. Lednové ukazatele důvěry přinesly několik nečekaných čísel a vyznívají poměrně smíšeně. Důvěra mezi spotřebiteli se dostala na nevyšší úroveň za poslední rok a ačkoli zůstává v dlouhodobém pohledu velmi nízká, domácností jsou rozhodně začátkem roku více optimistické, což by mohlo omezit očekávaný pokles spotřeby domácností. Pozitivní je pokles obav z inflace u domácností, ačkoli zde bude potřeba čekat na potvrzení čísel v příštích měsících, jelikož firemní sektor růst cen naopak stále čeká s výjimkou služeb. Čísla také potvrzují slábnoucí poptávku, která se nyní stává hlavní bariérou růstu oproti minulosti, kdy to byl nedostatek zaměstnanců.



"Po pětiměsíčním nepřetržitém poklesu byl v průběhu prosince a ledna zaznamenán růst důvěry v odvětví průmyslu. Tuto pozitivní informaci je ale nutné hodnotit velice opatrně, protože mezi respondenty je patrná velká nejistota ohledně budoucího vývoje," uvedl vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ Jiří Obst. Průmyslové podniky podle něj ve čtvrtletním průzkumu bariér růstu označily za hlavní překážku zvyšování produkce nedostatečnou poptávku.

Obdobně hodnotí situaci také hlavní ekonom ČBA Jakub Seidler. "Nárůst by tažen průmyslem, kde se sice nepatrně zlepšilo hodnocení současné situace, ale zejména šlo o nárůst v položce očekávané výroby za 3 měsíce," a dodává, že se tak stalo v minulosti již několikrát a že se tato pozitivní očekávání nemusí zcela naplnit.

Důvěra ve stavebnictví naopak klesla, v maloobchodu a službách vzrostla jen mírně a obecně tak setrvává důvěra v podnikatelském sektoru pod průměrem posledního roku. Využití kapacit ve zpracovatelském průmyslu zůstává pod dlouhodobým průměrem a výrazně se jako hlavní bariéra růstu posunula na první místo nedostatečná poptávka, zatímco citelně se snížila jako bariéra nedostatek zaměstnanců. Nedostatky materiálů zůstává stále jako druhá nejvýznamnější bariéra růstu, ačkoli oproti minulému čtvrtletí se situace mírně zlepšila. Také u služeb je nyní nedostatečná poptávka hlavní bariéra růstu, u stavebnictví tento faktor také výrazně vzrostl a dostal se na druhé místo po nedostatku zaměstnanců.





Indikátor důvěry spotřebitelů se zvýšil o 7,4 bodu na hodnotu 82,9. "V lednu sice většina sledovaných ukazatelů spotřebitelského průzkumu zaznamenala meziměsíční zlepšení, nicméně mnoho z nich stále vyznívá výrazně hůře ve srovnání s dlouhodobými průměry," podotkla Anastasija Nejasova z oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ. Stále přibližně 28 procent domácností uvádí, že sotva vyjdou se svými finančními prostředky, a desetina musí sáhnout do úspor nebo si půjčovat, dodala.

"Hlavní zlepšení důvěry bylo způsobeno větším optimismem domácností ohledně budoucí ekonomické situace a také své vlastní finanční situace," uvádí hlavní ekonom ČBA Jakub Seidler. Menší počet domácností také vnímá svou finanční situaci hůře než před rokem, ačkoli stále téměř 30 % domácností uvádí, že sotva vyjdou se svými finančními prostředky a 10 % musí sáhnout do svých úspor nebo si na výdaje půjčovat.

I přes lepší očekávání ekonomické situace se však stále velká část domácností obává růstu nezaměstnanosti, naopak obavy domácností ohledně růstu cen poklesly a jsou nejnižší od začátku roku 2018. To je poměrně překvapující vývoj v kontextu přetrvávající vysoké oficiální inflace a je otázkou, zda nejde o jednorázový výkyv způsobený například zprávami o poklesu cen energií na světových trzích, které se však do oficiálních ceníků domácností dostanou až se značným zpožděním.

Každopádně výrazný pokles ocení centrální banka, která detailně sleduje, zda se „neodkotvují“ inflační očekávání. I přes pozitivní vývoj lednové důvěry však zůstává celkový indikátor na historicky nízkých úrovních.





Na začátku nového roku poklesl počet domácností, které hodnotí svou současnou finanční situaci hůře než v předchozích 12 měsících. Ve srovnání s prosincem zároveň ubylo domácností, které očekávající další zhoršení svých financí v následujícím roce. Oproti minulému měsíci se domácnosti také méně obávají zhoršení celkové ekonomické situace a snížil se podíl spotřebitelů, podle kterých současná doba není vhodná k velkým nákupům.