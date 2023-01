Babiš už do druhého kola voleb nepovede kontaktní kampaň. Dostal anonym s výhrůžkou smrtí

Prezidentský kandidát Andrej Babiš (ANO) zrušil dnešní výjezd do Hradce Králové a oznámil, že do druhého kola volby, které se uskuteční v pátek a sobotu, už kvůli výhrůžkám nepovede kontaktní kampaň. Další výjezd po dnešku zatím expremiér v plánu neměl. Na tiskové konferenci v Praze dnes Babiš řekl, že obdržel anonymní dopis, v němž mu někdo vyhrožuje smrtí v případě, že ve volbách vyhraje. Věc nahlásil policii.



"Pokud Andreji vyhrajete prezidentské volby, vezmu si flintu a vydám se na svůj poslední lov. Toho 'raka' (rakovinu), co v sobě nosím, už stejně nepřemůžu, ale pořád se ještě mohu stát pro své syny hrdinou a svým vnoučatům zajistit lepší budoucnost. Buďto prohrajete, nebo zemřete, anebo odstupte, a tím si zachráníte nejen život, ale i čest," citoval Babiš z dopisu.



"Aktuální situace je už opravdu daleko za hranou toho, co jsem schopný pochopit. Vyostřuje se do šílených rozměrů, lidé už vyhrožují nejen mně, ale také mému nejbližšímu okolí," doplnil šéf hnutí ANO. Agresivita lidí podle něj stoupá i na volebních mítincích.

Petr Pavel, který je dle předvolebních preferencí pravděpodobnějších vítězem prezidentské volby, bezprostředně v reakci na tiskovou konferenci vyzval Babiše k uklidnění situace v Česku. „Důsledkem Vaší kampaně konflikt ve společnosti dosáhl kritické hladiny a musíme ho zmírnit, protože ubližuje všem. Ať vyhraje kdokoliv z nás, uvědomte si odpovědnost za to, v jakém stavu bude naše společnost po volbách. Vyzývám Vás proto, abyste neodkladně učinil následující kroky: 1. Stáhnout všechny reklamní materiály, kde používáte strach ze zatažení do války. 2. Omluvit se vojákům a jejich rodinám kvůli poškození jejich pověsti ve společnosti. 3. Veřejně vyslovit závazek neútočit a neeskalovat situaci v TV debatách, které budou sledovat miliony lidí.“ Stojí na sociálních sítích Petra Pavla.

Dnes večer se měl Babiš setkat s lidmi v Hradci Králové, kam chtěl jet i se svou ženou Monikou. "Až do voleb už nebudu mít žádnou kontaktní kampaň mezi lidmi," oznámil. "Omlouvám se svým podporovatelům, fanouškům a voličům, ale po událostech posledních dní je chci ochránit a nedávat nikomu záminku na nějaký agresivní a fyzický útok proti nim, ani proti mé rodině," dodal.



Policie také prověřuje Babišovo sobotní oznámení, že obdržel dopis s ostrým nábojem adresovaný jeho manželce. Expremiér tehdy novinářům řekl, že anonymní vzkaz byl plný urážek. V pondělí upřesnil, že dopis byl odeslán z Brna. Babišův protikandidát ve druhém kole volby Petr Pavel projevy nenávisti a hrozby Babišovi a jeho rodině odsoudil.



Výhrůžku násilím obdržela i Danuše Nerudová, jež v prvním kole volby skončila třetí a která před druhým kolem podporuje Pavla. "Bylo mi vyhrožováno vašimi příznivci, kteří mi dali ultimátum, abych odvolala svá slova, že jste zlo. Pokud se tak nestane, tak budu podle výhrůžek fyzicky napadena baseballovou pálkou. Předpokládám, že teď si dovedete i vy představit, jaké důsledky to pro naši rodinu má," vzkázala o víkendu Babišovi. Vyzvala ho, aby konečně vedl slušnou kampaň.



Babiš vyzval k respektování názorů ostatních a k zastavení nenávisti. Uvedl, že své podporovatele vždy prosil o to, aby se chovali slušně. Pavel dnes Babiše vyzval ke zklidnění situace ve společnosti. Vyčítá mu to, že vlivem jeho kampaně dosáhl konflikt kritické hladiny.