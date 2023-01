Víkendář: Řada akciových investičních strategií je nyní levná. Lepší nečasovat, ale měnit váhu akcií v portfoliích

Společnost Research Affiliates zveřejnila v roce 2016 výzkum, podle kterého je namístě opatrnost u akcií, „které jdou nahoru, ale jejich fundament ne.“ Pro Bloomberg to řekl šéf firmy Rob Arnott s tím, že stejné je to u takzvaného faktorového a tématického investování.



Investoři se například mohou zaměřovat na akcie, které mají růstové momentum, na tituly vyšší kvality či na hodnotové akcie. Všechny tyto skupiny mají podle experta určité standardní valuace, které jsou například u akcií kvalitních firem vyšší než valuace celého trhu. Tento fakt odráží právě to, že jde o poptávané firmy se silnými rozvahami, značkou, dobrou pozicí na trhu a podobně.



„Je ale rozdíl, pokud je valuační prémie kvalitních akcií na 40 % či na 100 %,“ dodal Arnott. S tím, že už zmíněná analýza z roku 2016 poukazovala na to, že některé strategie a skupiny akcií se obchodují s velmi vysokými valuacemi. Výjimkou mohly být například hodnotové tituly v USA, které byly v té době naceněny „rozumně“ a na rozvíjejících se trzích byly podle experta dokonce levné.



Výjimečně vysoko se naopak obchodovaly akcie s nízkou betou. Beta je ukazatelem systematického rizika dané akcie a její nízké hodnoty by měly ukazovat na malou citlivost na cyklus a nižší riziko. Tyto akcie byly podle experta populární zejména po finanční krizi, ale to jim také přineslo velmi vysoké valuační prémie. Dokonce nejvyšší v historii. „Upozorňovali jsme na to, že od fundamentu se mohou odtrhnout jednotlivé akcie i celé investiční strategie,“ dodal k tomu Arnott. S tím, že „nyní se nacházíme v opačné situaci“.

Expert podle svých slov nebyl nikdy zastáncem agresivních snah o časování trhů. Tedy o odhadu vrcholu, na kterém by bylo nejlepší prodávat, a dna, na kterém je nejvýhodnější nakupovat. Podle Arnotta je lepší diverzifikace, a to i v případě investičních strategií. Tedy sledování více faktorů namísto orientace pouze na jeden. K tomu je ale dobré „trochu povolit u těch, které jsou drahé, a naopak přidat u levných.“



Arnott je podle svých slov trochu pobaven tím, když je tento jeho pohled kritizován za to, že propaguje časování trhu. V současné době se přitom „většina strategií obchoduje historicky velmi nízko“. Větší důraz by tak mohli investoři nyní klást například na zmíněné akcie s nižší betou, které jsou „abnormálně levné v USA a na rozvíjejících se trzích, tolik už ne na dalších vyspělých trzích.“ Opak platí třeba o akciích kvalitních firem v USA i na mezinárodních trzích.



Zdroj: Bloomberg