Nový normál nebude jen o poptávce, ale i o nabídkové straně ekonomiky

Prezidentka Federal Reserve Bank of Kansas Esther George na Bloombergu hovořila o nutnosti „přesvědčivějšího“ poklesu inflace a pokračující síle amerického pracovního trhu (viz první část rozhovoru zde). Ve druhé části se mimo jiné věnovala dlouhodobějšímu výhledu a očekáváním Wall Street.



George odpovídala na dotaz, proč Wall Street nevěří Fedu a jeho predikcím dalšího vývoje inflace a sazeb. V odpovědi uvedla, že si není jistá, zda je ona tím, kdo by měl komentovat Wall Street. Každopádně ale vidí řadu predikcí dalšího vývoje včetně různých pravděpodobností recese a sazeb na jejich vrcholu. Co ekonomku hlavně zajímá, je dosažení cenové stability a monetární politika, kterou tento cíl vyžaduje.



Následující graf ukazuje vývoj indexu ekonomických překvapení od . Poslední data ukazují na znatelný pokles. Na Bloombergu také hovořil hlavní ekonom pro USA Andrew Hollenhorst, podle kterého trhy mohou vnímat poslední data z ekonomiky jako známku slábnoucí ekonomiky, a tudíž menšího tlaku na zvedání sazeb. On sám ale podle svých slov cítí spíše opak. Sazby se podle něj dostanou až na 5,25 – 5,5 %. Klíčový bude zejména vývoj inflace ve službách a růst mezd, který podle ekonoma může letos opět nabrat na tempu.





Zdroj: Twitter



Na otázku týkající se dlouhodobějšího vývoje a „nového normálu“, ve kterém by se ekonomika mohla nacházet, George na Bloombergu uvedla, že nemá věštící kouli. Poukázala ale na to, že ačkoliv ekonomika byla před pandemií stimulována, přesto se růst držel na poměrně nízkých úrovních. Diskutovalo se hlavně o tom, zda neexistuje nějaká brzda na straně poptávky. Nyní však podle ekonomky vidíme, že limity má i nabídková strana. Jejich strukturální podstata si zaslouží pozornost a podle expertky bude mít implikace rovněž pro budoucí monetární politiku.





George se vyjadřovala i k fungování Fedu. K tomu uvedla, že jeho struktura by měla být taková, aby vnímal různý hospodářský vývoj v různých částech země. Ten může totiž být velmi rozdílný, a to jak co se týče geografického hlediska, tak různých společenských vrstev. Fed by také měl být zaměřen na dlouhodobou stabilitu v ekonomice, což je někdy těžké s ohledem na to, kolik různých sil a cyklů na hospodářství působí.



Významným poučením byl podle zástupkyně Fedu například rok 2008 a finanční krize. Ukázalo se totiž, jak důležité je pozorně sledovat finanční stabilitu. Od té doby centrální banka tuto oblast pečlivě monitoruje.





Zdroj: Bloomberg