Norský státní investiční fond má za loňský rok rekordní ztrátu

"Trh ovlivnila válka v Evropě, vysoká inflace a rostoucí úrokové sazby . To se negativně odrazilo jak na akciovém, tak i na dluhopisovém trhu, což je velmi neobvyklé," uvedl šéf fondu Nicolai Tangen. "Na akciovém trhu měly záporné výnosy všechny sektory s výjimkou energetiky," dodal.I přes rekordní ztrátu hodnota fondu celkově vzrostla, meziročně o 89 miliard norských korun . Částečně je to vlivem slabé norské měny a z části díky rekordnímu přílivu 1,1 bilionu norských korun do fondu.K poslednímu dni loňského roku hodnota fondu činila 12,43 bilionu norských korun . Do akcií měl fond investováno 69,8 procenta financí, do aktiv s pevným výnosem 27,5 procenta, do nemovitostí mimo veřejné trhy 2,7 procenta a do obnovitelných zdrojů energie 0,1 procenta.Ztráta ukončuje rekordní tříleté období, kdy roční výnosy v každém z let 2019 až 2021 přesáhly vždy jeden bilion norských korun . Dohromady činily přes čtyři biliony norských korun Návratnost investic fondu v loňském roce činila minus 14,1 procenta, což bylo o 0,88 procentního bodu lepší než návratnost referenčního indexu fondu. U akcií fondu byl výnos minus 15,3 procenta, u investic s pevným výnosem minus 12,1 procenta. U nemovitostí neobchodovaných na burze výnos dosáhl 0,1 procenta a u projektů obnovitelných zdrojů energie 5,1 procenta.Fond byl založen v roce 1996 a investuje peníze získané z prodeje ropy a zemního plynu. Drží podíly ve více než 9300 společnostech po celém světě a vlastní asi 1,3 procenta všech akcií obchodovaných na světových burzách. Cílem fondu je zajistit, aby mělo Norsko dostatek peněz i v době, kdy skončí éra fosilních paliv. Peníze fond investuje výhradně mimo Norsko, aby nepřehříval norskou ekonomiku.