Meta Platforms čeká rok efektivity, inflační tlaky v USA zmírňují a futures jsou zelené

odvede letos státu více než 100 miliard korun na daních a dividendách. Předseda Fedu Jerome Powell včera uznal, že inflační tlaky polevují. Na řadě je nyní Evropa. Zasedat bude ECB, BoE i ČNB. A Mark Zuckerberg vyhlásil rok 2023 pro Meta Platforms "rokem efektivity". Futures jsou dnes v zeleném.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,8 %, FTSE 100 +0,5 % a DAX +0,7 %.



ČEZ zveřejnil svůj finanční výhled na rok 2023 s předstihem oproti obvyklému harmonogramu. Výhled ukazuje na zisk EBITDA mezi 105 a 125 mld. Kč (vs. odhad 103 mld. Kč) a upravený čistý zisk ve výši 30-40 mld. Kč (oproti odhadu Patrie 29 mld. Kč). Očekávaná průměrná realizovaná cena elektřiny ve fiskálním roce 2023 je stanovena mezi 120 a 160 EUR/MWh a společnost očekává, že zaplatí 40-80 miliard na daních (včetně cenových stropů). Čísla mírně překonala naše očekávání. Společnost má pro letošní rok cca. 20 % otevřených pozic, což jí poskytuje větší prostor pro ovlivnění výsledků za fiskální rok než v předchozích letech, kde se otevřená pozice pohybovala kolem 10 %. Celkově hodnotíme výhled mírně pozitivně.

Polostátní energetická skupina odvede letos státu více než 100 miliard korun. Půjde o kombinaci odvodů z běžných a mimořádných daní či odvodů a výplaty dividendy z loňského zisku. V této souvislosti očekává za letošní rok čistý zisk očištěný o mimořádné vlivy ve výši 30 až 40 miliard korun. Konečná částka se bude odvíjet především od tržních cen elektřiny. ČTK to dnes sdělil mluvčí společnosti Ladislav Kříž. Za celý loňský rok firma hospodářské výsledky ještě nezveřejnila, na podzim očekávala celoroční zisk 65 až 75 miliard korun.

Stát zaplatí lednové zálohy na kompenzace cenových stropů obchodníkům s elektřinou ve výši 8,3 mld. Kč. Roční náklady se očekávají mezi 100 a 240 mld. Kč.



Předseda Fedu Jerome Powell včera řekl, že ještě očekává „pár“ dalších zvýšení úrokových sazeb, než odloží svou agresivní kampaň utahování měnové politiky, i když svou snahu omezit inflaci zpomalili. Powell a jeho kolegové zvýšili cíl Fedu pro základní sazbu o čtvrt procentního bodu do rozpětí 4,5 % až 4,75 %. Investoři se přesto radovali z komentářů předsedy, který uznal, že cenové tlaky začaly slábnout, a to i přes jeho důraz na výhled dalšího zvyšování sazeb. Americký akciový index S&P 500 poté, co promluvil, uzavřel o více než 1 % výše a výnosy dvouletých dluhopisů prudce klesly.



Na řadě je nyní Evropa. Očekává se, že Evropská centrální banka i Bank of England také zvýší sazby, každá o půl procentního bodu. Tvůrci měnové politiky ve Spojeném království pod vedením guvernéra Andrewa Baileyho také zveřejní svou prognózu inflace a růstu ekonomiku, která pravděpodobně bude počítat s mělčí recesi, než předpokládali v listopadu. A zasedat bude také bankovní rada České národní banky. Na trhu panuje shoda, že základní sazba zůstane na sedmi procentech, kde je od června. Jedním z důvodů ponechání výše sazeb podle analytiků je, že zatím nejsou k dispozici údaje o lednové inflaci. Bankovní rada dnes také projedná novou makroekonomickou prognózu.



Generální ředitel společnosti Meta Mark Zuckerberg ve středu mluvil novým tónem. Zuckerberg, který strávil minulý rok promováním metaverza, nazval rok 2023 „rokem efektivity“. Tento gigant sociálních médií bude štíhlejší, efektivnější a rozhodnější, s velkou pomocí umělé inteligence. Akcie společnosti rostly v pozdním obchodování poté, co výnosy za čtvrté čtvrtletí překonaly očekávání. Meta je tak po nejhorším roce v historii opět na vzestupu.