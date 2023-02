Dodá Fed podporu? Data zvedla nervozitu

Dnešní bohatý příděl makrodat nechává stále prostor pro interpretaci různými směry, náznaky recese však přece jen sílí a na trzích před informacemi z Fedu klesá nálada.



Čínský index nákupních manažerů (PMI Caixin) v průmyslu se za leden zlepšil méně, než se čekalo, a zůstal pod 50, v kontrastu s obdobnými průzkumy. Nejednoznačně dopadla také zpráva o inflaci z eurozóny: Hlavní číslo kleslo podstatně víc, než se čekalo (8,5 pct), zatímco jádrová inflace překvapivě zůstala nahoře (5,2 pct). Navíc v číslech ještě není vývoj v Německu, které zveřejnění inflace odložilo kvůli technickým problémům (byly proto použity jen odhady).

S rozpory můžeme pokračovat do zámoří. Zpráva o otevřených pracovních pozicích za prosinec dodala překvapivě vysoká čísla, nad 11 mil. To znamená silný trh práce a motivaci pro Fed, aby zůstal jestřábí. Na druhou stranu lednový report ADP hlásí výrazné ochlazení v tvorbě nových pracovních míst mezi firmami (106 k), jenže při dopadu velmi špatného počasí (záplavy, sněhové bouře). Oficiální vládní data vyjdou v pátek a dost možná budou zatížena stejnými jednorázovými faktory. To nám aktuální vývoj na trhu práce halí do mlhy a těžko se pouštět do velkých závěrů.

Kde jsou závěry jasnější, je report ISM z průmyslu. Ukazuje zvýraznění poklesu aktivity v lednu (47,4 bodu) při propadu nových objednávek. Cenový index naznačuje pokles, ale menší než minule, a z odpovědí firem vyplývá, že je tažen hlavně slabou poptávkou. Celkově jde o poměrně důležitý signál recese, kterou index ISM relativně spolehlivě předznamenává.

Investorům zpráva ISM pokazila náladu, ale zatím nejde o velkou reakci, neboť se čeká, s čím přijde večer Fed. Ten může situaci zachránit nedostatečně jestřábím komentářem, který by na trzích přiživil naději na obrat sazeb směrem dolů. Slabá data dokonce mohou být interpretována jako motivace k mírnější měnové politice. Podle nás se však taková interpretace stane brzy neudržitelnou. Recese je něco jiného než zpomalení. Zvláště pokud J. Powell hodně zatlačí na jestřábí strunu, snadno zvedne obavy, že dělá chybu a ekonomiku pošle dolů. V takovém případě by slabé ISM bylo trhům přičteno k tíži.

Zatím se Wall Street nachází pár desetin procenta v záporu a Evropa se obchoduje smíšeně poblíž včerejšího závěru. Americké dluhopisové výnosy smazaly denní pokles, evropské míří lehce vzhůru. Eurodolar stoupá na 1,0920. Koruna drží včerejší zisky.

