Jan Bureš: ČNB se líbí silná koruna a na nižší sazby si budou muset trhy počkat

Česká národní banka ponechala podle očekávání úrokové sazby beze změny. S novou prognózou v ruce však guvernér Aleš Michl trhům naservíroval o něco více jestřábí komentář, než pravděpodobně čekaly. Jádrem jeho sdělení je, že silná koruna se centrální bance líbí a nehledě na ni plánuje bankovní rada držet úrokové sazby delší dobu beze změny na 7,0 %. To je konzistentní s naším výhledem, ve kterém počítáme s prvním poklesem sazeb až v posledním kvartále tohoto roku.



Podle našeho očekávání ČNB zlepšila prognózu HDP na tento rok a očekává nyní podobně jako ministerstvo financí jen kosmetický pokles o 0,3 %. Náš výhled pro rok 2023 počítá ještě s mělčí recesí (+0,3 %), ovšem podobně jako centrální banka pak nevěříme ve výrazný růst ekonomiky v roce nadcházejícím - doznívání výrazného nabídkového šoku bude omezovat prostor pro růst poptávky napříč celou Evropou.

koruna a na nižší sazby si budou muset trhy počkat" src="/Fotobank/963cbf7b-f65d-4123-a5e2-5723d999be1f?width=500&height=550&action=Resize&position=Center" />



ČNB také podle očekávání zvýšila výhled na inflaci pro tento rok (10,8 %), který se od našeho příliš neodlišuje. Co je však překvapivé, je poměrně rychlý předpokládaný návrat inflace k cíli v roce 2024, kdy centrální bankéři očekávají již průměrnou inflaci v okolí cíle (2,2 %). Takový scénář považujeme za dosti optimistický.



Inflační “optimismus” prognózy na horizontu měnové politiky ovšem může odrážet prognózou předpokládané další zvýšení úrokových sazeb k 8 %. K tomu však ve skutečnosti nedojde. Bankovní rada se opět v tomto bodě vůči prognóze vymezila - sazby dále zvyšovat nechce a raději je bude držet stabilní na 7 % po “delší dobu”. Jak dlouhá ta doba bude, to je otázka. Mohou to naznačit detaily citlivostního scénáře, který ČNB představí zítra. Již dnes však Aleš Michl hovořil o tom, že trhy se v tuto chvíli ve svých sázkách na pokles sazeb “mýlí” - podceňují ochotu ČNB držet sazby relativně vysoko delší dobu.

koruna a na nižší sazby si budou muset trhy počkat" src="/Fotobank/e55c1f5c-63f3-40d3-b802-e269cd0db04e?width=500&height=445&action=Resize&position=Center" />



Současně s tím Aleš Michl několikrát zopakoval, že se mu líbí silná koruna a v tuto chvíli pro centrální banku není tématem její nebezpečí pro export, ale především její pozitivní působení na inflaci. I proto koruna zůstává po zasedání relativně silná (a to nehledě na to, že ČNB předpokládá v prognóze dál spíše oslabování české měny).

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:52 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.7552 -0.1646 23.8175 23.7402 CZK/USD 21.7310 0.3926 21.8195 21.5605 HUF/EUR 386.4950 -0.9639 390.7560 384.5487 PLN/EUR 4.6850 -0.4036 4.7121 4.6782

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.3588 -0.6878 7.4404 7.3354 JPY/EUR 140.3165 -0.9645 141.9338 140.0859 JPY/USD 128.3810 -0.4216 129.1160 128.0920

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8891 0.1351 0.8955 0.8879 CHF/EUR 0.9949 -0.3705 1.0008 0.9932 NOK/EUR 10.9380 0.4597 10.9782 10.8775 SEK/EUR 11.3012 -0.7039 11.3727 11.2922 USD/EUR 1.0930 -0.5314 1.1020 1.0888

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4085 0.4507 1.4146 1.3968 CAD/USD 1.3306 0.1140 1.3347 1.3262