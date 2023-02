Stavební produkce v prosinci reálně meziročně klesla o 0,2 %. Počet zahájených bytů meziročně klesl o 21,9 %

Se divím že to nepřevzaly novinové platky Idnes, Novinky, Lidovky a nezveřejnily to jako "Jasný signál zlevňování nemovitostí, vyčkejte s nákupem." Upřímně sleduji tvrdá data z nemovitostního trhu a ceny se propadli o cca 20% a nyní poslední kvartál stagnují a nabídky bytů klesají, nyní jsou na úrovni léta 22. Rostou naopak počty bytů k pronájmu. Vypadá to že investoři raději než aby prodali pod cenou, hodí nemovitost do pronájmu. Subjektivně, nemyslím si že by ceny nemovitostí měli ještě klesat.

Ladismen