Fed svou rétoriku i přes silný trh práce nemění

Investoři se od začátku týdne postupně připravovali na to, že se Jerome Powell pokusí zkrotit silnou rally, které jsme byli svědkem minulý týden. Toho se ve skutečnosti nedočkali a trh poměrně silně rostl.



To, co šéf Federálního rezervního systému v úterý řekl, se příliš nelišilo od jeho výroků z minulého týdne. Powell v podstatě zdůraznil, že začala deflace. Má před sebou ještě dlouhou cestu a další zvyšování sazeb tak bude pravděpodobně na stole. Zvláště pokud trh práce zůstane silný. Na otázku, zda by v únoru zvýšil sazby o 50 bazických bodů namísto 25 bazických bodů, jak to udělali oficiální představitelé, Powell dementoval.



Důležité je, že Powell měl šanci naznačit posun k agresivnějšímu postoji a nevyužil ji. V nejbližším období bude Fed pravděpodobně pokračovat v jednom (nebo možná dvou) dalších zvýšeních, než přejde k „vyčkávání“.



Během dne prezident Fed Bank of Minneapolis Neel Kashkari uvedl, že lednová silná zpráva o trhu práce ukazuje, že americká centrální banka bude muset pokračovat ve zvyšování sazeb. "V tuto chvíli jsem stále na úrovni kolem 5,4 %," řekl v úterý televizi CNBC s odkazem na svou prognózu, jak vysoko musí sazby jít, aby ukočírovaly inflaci. Fed minulý týden zvýšil svou referenční sazbu do pásma 4,5 % až 4,75 %.



Index S&P 500 zastavil dvoudenní pokles, který byl způsoben především překoupeností. Technologický Nasdaq překonal ostatní benchmarky, přičemž giganti Microsoft a mateřská společnost Google Alphabet rostly o více jak 3,5 %.



Investoři budou také pozorně sledovat úterní večerní projev Joe Bidena na společném zasedání Kongresu ve světle obnoveného napětí s Čínou a připravované roztržky s republikány ve Sněmovně reprezentantů ohledně zvýšení stropu federálního dluhu.