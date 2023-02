Rozbřesk: Inflace na 17,5 % a koruna u 23,70 k euru

Dnešní lednová inflace napovídá mnohé. Prudký meziměsíční nárůst cen o 6 % táhnou zejména ceny elektřiny. Pozadu však v lednu nezůstává řada jiných kategorií - vybrané potraviny (zejména mléčné výrobky a olejniny), vodné a stočné, nové automobily nebo ceny rekreací. Na druhé straně mohou dále zlevňovat (na rozdíl od elektřiny) ceny zemního plynu - řada tarifů plynárenských společností se již v prosinci pohybovala nad vládou garantovanými stropy. Celkově inflace meziročně dosáhla 17,5 % a tedy relativně do blízkosti 18 %, kde vrcholila v září 2022.



Inflace nebyla ke konci roku 2022 zdaleka jen energetickým fenoménem - nadměrný růst cen se týkal širokého spektra výrobků a služeb a o více než 9 % meziročně zdražovalo přibližně 70 % položek v českém spotřebitelském koši.



*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se dál drží v okolí 23,70 EUR/CZK a odpovídá také nízké volatilitě na eurodolaru. Dnešní inflace může být pro korunu lehce pozitivním číslem.



Eurodolar

Mírně vyšší počet žádostí o dávky v nezaměstnanosti v USA, ani výsledek německé inflace zamlžený statistickým šumem (růst národní CPI v lednu meziročně o 8,7 %, pokles HICP na 9,2 %) nevyvolal výraznější reakci eurodolaru, který se nadále drží v těsné blízkosti 1,07 EUR/USD. Závěr týdne by se mohl nést v podobně poklidném duchu, neboť makro kalendář je na obou stranách Atlantiku naplněn pouze čísly druhého řádu.



Akcie

Hlavní zámořské indexy včera odstartovaly seanci v kladných hodnotách, zisky se jim ale tentokrát nepodařilo udržet. Výrazně se nedařilo akciím Alphabet, které poklesly o 4,5 % a od začátku týdne se jedná o pokles již o 9,3 %. Společnosti Disney bohužel neudržela více než 7% zisk z před obchodní fáze a den zakončila se ztrátou 1,3 %. Po kvalitních výsledcích narostla hodnota u akcií PepsiCo o 0,9 %, či u farmaceutické společnosti Abbvie (+2,8 %). Oděvní společnost Ralph Lauren taktéž překonala odhady analytiků a narostla o 0,5 %. Její konkurent Tapestry narostl dokonce o 3,4 %. Abbott Laboratories (-1,9 %) oznámila záměr koupit menší společnost Cardiovascular Systems za 837,6 milionu USD. Pro druhou jmenovanou to znamenalo nárůst hodnoty o 48,4 %.