Tykač by chtěl 20 procent v Monetě. Na ČEZ hledí s pozdviženým obočím a zajímá se o Mafru

Miliardář Pavel Tykač chce jednat o navýšení svého podílu v bance Moneta, ve které má nyní 10,39 procenta. Rád by se dostal na 20 procent, jednat chce s PPF či dalšími držiteli akcií. Uvedl to podcastu Peníze a vliv Českého rozhlasu.

„Ne, tím to myslím neskončilo,“ říká v podcastu na otázku, zda je stávajícím podílem jeho angažmá v Monetě u konce. V bance mají nadpoloviční podíl dohromady tři tuzemské finanční skupiny – PPF má téměř 30 procent, druhý je se svým podílem Tykač a těsně za ním jsou fondy Arch skupiny J&T s 10,37 procenta. „My bychom chtěli navýšit náš podíl někam ke dvaceti procentům, které máme odsouhlaseny centrální bankou,“ uvádí Tykač dle přepisu výběru z podcastu na iRozhlas.

K tomuto cíli vedou podle Tykače dvě možné cesty a to jednání se skupinou PPF a případně dalšími investory na trhu. Fondy Arch a tedy J&T daly podle něj jasně najevo, že prodávat nechtějí. "Uvidíme, jestli tedy půjdeme na trh, nebo oslovíme PPF. První asi logicky oslovíme PPF,“ vysvětlil Tykač.

Tykač je také zhruba 3% akcionářem energetiky . To v podcastu označuje za čistě finanční investici a současnou cenu akcií považuje za podhodnocenou. Za nešťastný krok považuje snahu o Lex . „Pozoruji to trošku s pozdviženým obočím. Já tomu legitimnímu záměru vlády mít sto procent ve výrobní části rozumím. Pořád je to ale zbavení majetku někoho, kdo ho nechce být zbaven. Takže by to mělo být za nějakou náhradu a transparentně, měla k tomu být nějaká diskuse,“ uvedl v podcastu Peníze a vliv dle výběru na iRozhlas.

Podnikatel a majitel energetické skupiny Sev.en Energy Pavel Tykač v podcastu také potvrdil, že jedná o koupi vydavatelství Mafra. Pokud jde o Mafru, zájem jsme projevili, ale ta jednání jsou na počátku, řekl Tykač. Skupina Mafra, která patří k největším mediálním domům v Česku, spadá pod Agrofert ze svěřenských fondů šéfa hnutí ANO Andreje Babiše.

Podle dřívějších informací magazínu Forbes by kromě Tykače mohl být dalším ze zájemců i podnikatel Daniel Křetínský, který vlastní vydavatelství Czech Media Center. Forbes před časem uvedl, že cena Mafry se může pohybovat okolo 150 milionů eur.



O možném prodeji Mafry se spekuluje už delší dobu. Neúspěšný prezidentský kandidát a expremiér Babiš totiž čelí podezření ze střetu zájmů. Už v roce 2017 firmy včetně Mafry převedl do svěřenských fondů. Přesto se ale podle kritiků od podnikání úplně neodstřihl.





Mediální skupina Mafra v roce 2021 snížila ztrátu na 113 milionů korun z předchozích 868 milionů. Obrat společnosti stoupl o jedno procento na 2,69 miliardy korun. Tituly vydavatelství pravidelně oslovují 3,24 milionu čtenářů a 7,4 milionu návštěvníků internetu. Mafra vydává mimo jiné deníky Mladá fronta Dnes, Lidové noviny a Metro nebo týdeníky Téma a 5plus2. Je provozovatelem serverů iDnes.cz, Expres.cz nebo portálu s jízdními řády iDos.cz. Provozuje také hudební televizi Óčko a virtuálního operátora Mobil.cz.

Podle loňského žebříčku časopisu Forbes byl Tykač šestým nejbohatším Čechem s majetkem v hodnotě 84 miliard korun.