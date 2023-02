Aerolinky Air France-KLM jsou zpět v zisku, loni vydělaly 728 milionů eur

Francouzsko-nizozemská letecká společnost vloni hospodařila s čistým ziskem 728 milionů eur (přes 17 miliard Kč) po ztrátě 3,3 miliardy eur v předchozím roce. Firma, která podobně jako další aerolinky těží z růstu poptávky po letecké přepravě po útlumu způsobeného pandemií covidu-19, to dnes uvedla v tiskové zprávě



Zisk před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) se loni téměř zpětinásobil na více než 3,6 miliardy eur. Jeho prudkému nárůstu nezabránily ani výrazně vyšší náklady na pohonné hmoty. Tržby stouply o 84 procent na téměř 26,4 miliardy eur.



Firma předpokládá, že růst poptávky po letecké přepravě bude pokračovat. Rezervace na letošní rok jsou podle managementu téměř zpět na úrovních z období před příchodem pandemie covidu-19.



Šéf společnosti Ben Smith ale v rozhovoru s listem Financial Times varoval, že evropské letecké firmy jsou nyní u letů do Asie znevýhodněny proti čínským konkurentům, protože nemohou létat přes ruské území.



"Mezi Paříží a Soulem to může prodloužit dobu letu až o tři hodiny," upozornil. Čínské aerolinky, které přes ruské území pořád létají, tak podle něj mají "nepoctivou výhodu".

Akcie aerolinek dnes rostou o necelých 6,5 %.