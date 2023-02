Makra trhu nepomohla, ten se vydal vlastní cestou vzhůru, pomohla Nvidia

Americké ministerstvo práce reportovalo data ohledně trhu práce, který se stále drží ve velmi dobré kondici, když žádosti o podporu v nezaměstnanosti oproti očekávání v minulém týdnu poklesly. Naproti tomu cenový index výdajů na osobní spotřebu, index hodně sledovaný FEDem při rozhodování o měnové politice, byl revidován směrem vzhůru, a to na 3,7 %. Indikuje tak, že inflace je výrazně silnější, než bylo očekáváno. Tyto data by měly v kontextu posledních týdnů znamenat medvědí náladu na trhu, to se ale dnes nepotvrdilo a indexy drobně narostly. Pomohl také včera vydaný zápis z jednání FEDu, ze kterého bylo cítit, že centrální bankéři hodlají k dalšímu zvyšovaní úrokových sazeb přistupovat opatrně.Hlavním hybatelem korporátních zpráv dnes byla bez debaty , která včera po uzavření trhů reportovala výsledky předčící očekávání. Především pak připomněla, že stojí v popředí dnešního výzkumu a vývoje nejmodernějších technologií. Její akcie tak dnes přidaly 14 %. Dobrá nálada se pak přelila i do zbytku čipařského odvětví a například AMD rostlo o 4,1 %, o 2,3 % a dokonce i v poslední době velmi neperspektivně vyhlížející přidal alespoň optických 0,6 %. Kromě informačních technologií se dařilo i energetickým akciím (+1,3 %), naopak ztrácely utility (-0,5 %) a komunikace (-0,7 %).