Nasdaq 100 v tomto týdnu odevzdal 3,80 %

Páteční obchodní den na Wall Street se nesl v negativním duchu, kterému napomohly některá makroekonomická data.Hodinu před otevřením trhu byl od reportovaný index výdajů na osobní spotřebu, který v prvním měsíci letošního roku vzrostl o 0,6 %. Očekávaný byl růst o 0,4 % a předchozí údaj byl roven 0,4 %. Dalším byl Index spotřebitelské důvěry Michigenské univerzity, ten byl upraven na hodnotu 67,0 b. Tyto údaje budí v investorech obavu, že americká centrální banka bude muset sazby nejen opět zvyšovat, ale i držet na vyšší úrovni po delší dobu.I proto dnes nejvýrazněji oslabil technologický index Nasdaq Composite, který odepsal 195 b, což reprezentuje -1,69 %. Silnějším byl průmyslový index Dow Jones Industrial Average, který hlavně díky společnostem z energetického sektoru odevzdal „pouze“ 1,0 %.Špatnou zprávou pro akcionáře severoamerické automobilky bylo oznámení o pozastavení výroby elektrického pickupu F-150 Lightning. Důvodem jsou problémy s baterií, které naposledy na startu měsíce vedly k požáru, F US -1,57 %.Páteční seance byla zlou i pro streamovací společnost , která umazala více jak 2 %. Za tímto poklesem stála zpráva o snížení ceny předplatného ve více než 100 zemích, většinou se jedná o státy Ameriky a jihovýchodní Asie, NFLX US -2,01 %.Již druhým dnem v řadě odepisuje výrazněji farmaceutická společnost Moderna, jenž včera přinesla slabší než očekávané výsledky za poslední kvartál loňského roku. Jen pro připomenutí čistý zisk na akcii byl o téměř 23 % slabší, než byl očekávaný údaj, ovšem tržby byly v rámci odhadů. Suma sumárum za dva pracovní dny oslabení o více jak 11 %, MRNA US -5,63 %.Opačný příběh, tedy růst o zhruba jedno procento, to bylo dnešní obchodování s ropou. Jak lehká ropa WTI , tak severomořský Brent reagují růstem na zprávu o nižším ruském exportu této komodity , tak na vyšší pravděpodobnost zvýšení zákl. úrokové sazby v USA, a to díky silné ekonomice Spojených států, WTI +1,6 %, Brent +1,4 %.Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average oslabil o 1,0 % (32.817 b.), S&P 500 o 1,1 % (3.970 b.) a technologický Nasdaq Composite o 1,9 % (11.394 b.).