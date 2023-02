Letošní schodek rozpočtu nebude nutné navyšovat, řekl ministr financí, a Británie by mohla oznámit dohodu o Severním Irsku

Podle ministra financí Stanjury plánuje stát hospodařit se schodkem 295 miliard korun a navýšení rozpočtu nebude nutné. Viceguvernérka České národní banky Eva Zamrazilová odmítla, že by kroky centrální banky v měnové politice vedly k vyšší inflaci a vyšším inflačním očekáváním společnosti. Británie nejspíš už brzy oznámí, že se jí podařilo dohodnout se s Evropskou unií na změně pravidel obchodu v Severním Irsku a evropské futures jsou zelené.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,2 %, FTSE 100 +0,3 % a DAX 0,1 %.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) nepředpokládá, že by žádal o zvýšení letošního rozpočtu. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce uvedl, že je rozpočet natolik robustní, že se do něj vejde i případná valorizace důchodů, pokud koalice neuspěje s návrhem na její snížení. O sporném návrhu bude Sněmovna jednat v nadcházejícím týdnu. V letošním roce plánuje stát hospodařit se schodkem 295 miliard korun.



Viceguvernérka České národní banky Eva Zamrazilová odmítla, že by kroky centrální banky v měnové politice vedly k vyšší inflaci a vyšším inflačním očekáváním společnosti. Dodala, že nevěří názorům ekonomů, podle kterých lze dlouhodobě kumulované inflační tlaky srazit jednou rychlou akcí, po níž se trajektorie inflace rychle vrátí dolů. Někteří ekonomové tvrdí, že by ČNB měla při rostoucí inflaci sazby dále zvedat. Podle guvernéra ČNB Aleše Michla rada na příštím jednání zváží, zda sazby ponechá na současné úrovni, nebo je zvýší.

Rusko přestalo dodávat ropu severní větví ropovodu Družba, která vede do Polska. Na twitteru o tom informoval šéf rafinerské společnosti Daniel Obajtek. Podle něj to dodávky zákazníkům neovlivní, protože Polsko získávalo v poslední době z Ruska pouze desetinu své spotřeby surové ropy a dodávky nahradí z jiných zdrojů. Do Česka přeprava ropy ropovodem Družba probíhá podle plánu standardním způsobem, řekla ČTK mluvčí společnosti MERO Barbora Putzová



PKO Securities zvyšuje cílovou cenu na Monetu na 84,80 Kč z 82,90 Kč, doporučení drží na "hold".



Británie nejspíš už brzy oznámí, že se jí podařilo dohodnout se s Evropskou unií na změně pravidel obchodu v Severním Irsku, která obsahuje dohoda o brexitu. Britský vicepremiér Dominic Raab dnes stanicím BBC a Sky News řekl, že řešení dlouhodobého sporu mezi Londýnem a Bruselem je "na spadnutí" a dohoda je otázkou dní, nikoli týdnů. Zpravodajové BBC odpoledne uvedli, že oficiální oznámení může přijít ještě dnes, vzápětí ale očekávání opět zmírnili.



Čína tento týden přivítá na státní návštěvě Alexandra Lukašenka, vůdce Běloruska, poté, co USA znovu varovaly Peking před dodáváním zbraní Moskvě na její válku na Ukrajině. Mezitím se saúdskoarabský ministr zahraničí princ Faisal bin Farhan během nedělní překvapivé cesty do Kyjeva setkal s představiteli včetně prezidenta Volodymyra Zelenského.