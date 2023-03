Valuace Tesly je 'stratosférická'. Zatímco medvědi svůj názor nemění, optimisté vyzdvihují pokaždé něco jiného, říká expert na krátké pozice

Známý expert na krátké pozice Jim Chanos hovořil na CNBC o tom, jak se americké akcie chovaly během předchozích medvědích trhů a co by to implikovalo pro současné dění. Podle jeho názoru jsou nyní americké akcie „naceněny na nirvánu“ (viz první část rozhovoru zde). Ve druhé části se mimo jiné věnoval pozicím, které jeho fondy drží na Tesle a proč.



Na dotaz týkající se fundamentální atraktivity různých investičních aktiv Chanos odpověděl, že například nechápe situaci na trhu komerčních realit. Nedává mu smysl, pokud někdo kupuje tyto nemovitosti s očekávaným výnosem z jejich provozu pohybujícím se mezi 3 – 5 %. Tento výnos, nazývaný obvykle mírou kapitalizace, je počítán jako poměr očekávaného čistého provozního zisku a pořizovací ceny nemovitosti a jeho současné úrovně podle Chanose „nedávají vůbec žádný smysl“.



CNBC informovala, že mezi Chanosovy krátké pozice patří , Chin base či třeba SL Green, u které Chanos poukázal na vyšší zadlužení s mírou kapitalizace dosahující 5 %. Tyto a další společnosti jsou podle investora příkladem, že valuace jsou někde stále „stratosférické“. Na dotaz týkající se Tesly pak Chanos odpověděl, že tu stále drží krátké pozice, jejich výše se ale mění s tím, jak se právě s akciemi obchoduje.







Z fundamentálního pohledu je podle experta u Tesly zajímavé zejména to, jak se postupně mění příběhy býků. Medvědi totiž svůj pohled v podstatě nemění – poukazují zejména na rostoucí konkurenci, která bude mít dopad na marže Tesly, a tudíž na její hodnotu. Na straně optimistů se ale příběh mění. Ještě minulý rok poukazovali na vysoký růst ziskovosti s tím, že pokud jej vezmeme v úvahu, lze akcie Tesly stále kupovat levně. Horšící se ziskovost ale přinesla novou tezi, podle které se rozjela cenová válka, v ní ale budou tradiční automobilky poškozeny mnohem více než .



Chanos ale tento argument bere jako důkaz, že se prostě pohybuje v náročném a konkurenčním odvětví, které je mimo jiné citlivé na cyklus a během útlumu se tak pro udržení poptávky musí snižovat ceny. K tomu investor dodal, že podle něj hrubé marže automobilky klesnou z úrovně kolem 20 % na hodnoty, kterých dosahovala před otevřením továrny v Číně. Právě toto otevření ale korespondovalo s tím, že se po dlouhém období ztrát dostala do černých čísel. A stále jde o akcii, která se obchoduje nejen s velkou prémií k tradičním firmám v odvětví, ale i s prémií k Ferrari a Porsche, míní investor.



Zdroj: CNBC