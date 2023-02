Víkendář: Tři oblasti, které by se měly změnit v Tesle

Ross Gerber, který stojí v čele Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management, je podle Yahoo Finance dlouhodobým býkem u akcií Tesly. Již nějaký čas ale kritizuje Elona Muska a nyní by chtěl získat pozici v dozorčí radě firmy. Co by v případě, že se mu to povede, chtěl na jejím chodu změnit?



Gerber na Yahoo Finance řekl, že nyní provádí své marketingové aktivity jen na Twitteru. Tam dává „hezká videa“, ale naprostá většina lidí na tuto sociální síť nechodí. Firma by tak podle investora měla expandovat ve svých marketingových aktivitách a v komunikaci k veřejnosti.



Druhou oblastí, kterou je podle experta třeba změnit, jsou servisní služby Tesly. Gerber podle svých slov slyšel mnoho stížností na tuto oblast a „je čas to změnit“. I proto, že Tesle roste řada konkurentů. V neposlední řadě je pak nutné řešit nástupnictví Elona Muska, u kterého je podle investora zřejmé, že se kvůli aktivitám v Twitteru k dennodennímu managementu automobilky jen tak nevrátí. by měla dosáhnout toho, že lidé po celém světě budou rozeznávat její značku tak, jako to je třeba u Applu.



Gerber byl „velmi zklamán“ z informací, že Musk se bude Twitteru intenzivně věnovat déle, než předtím tvrdil. Letošní rok je přitom pro Teslu významný a investor by rád věděl, kdo je tedy vlastně za vedení firmy nyní zodpovědný. Musk jej prý ujistil, že nezanedbává to, za co je v Tesle zodpovědný. O tom Gerber podle svých slov nepochybuje, ale na druhou stranu je vedení takové společnosti prací na plný úvazek a těžko ji lze dělit s dalšími společnostmi.



Na Yahoo také hovořili o analýze od , která akcie Tesly doporučuje k nákupu s cílovou cenou 275 dolarů. Automobilka podle analytiků této banky ve svém odvětví „vyniká“, a to jak z krátkodobého, tak z dlouhodobého hlediska. V prvním případě například na poli managementu zásob a ve schopnosti reagovat na ekonomický cyklus, ve druhém pak díky strukturálním změnám v odvětví a v posunu k elektromobilům.





se věnuje i Fordu a . U obou má neutrální doporučení, preferovala by ale . Na Yahoo spekulovali o tom, že hlavní výhodou může být vytvoření jednotné platformy, která by mimo jiné měla přinést úspory nákladů. K Tesle by se pak podle mohl nejvíce přiblížit Rivian. Jde o „čistou sázku na elektromobily, která by jako jediná mohla být další Teslou.“ Příčinou jsou technologie, které tato společnost používá a rozvíjí.





Zdroj: Yahoo Finance