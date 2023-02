Předchozí medvědí trhy implikují S&P 500 na 2800 bodech. Nynější trhy jsou naceněny na nirvánu

Jim Chanos je jedním z nejznámějších investorů zaměřujících se na krátké pozice. Tedy na sázky na pokles cen akcií namísto na jejich růst. Dlouhodobě například zastává negativní názor na vývoj v čínském hospodářství, příčinou jsou mimo jiné hromadící se dluhy a vývoj v realitním sektoru. Na CNBC nyní investor hovořil o některých aktuálních investičních a ekonomických tématech.



Chanosův pohled na Čínu se podle jeho slov ani nyní neodchyluje od toho, čeho se drží posledních zhruba dvanáct let. K americkým akciím řekl, že nejsou levné, i když zase nejsou tak drahé jako před rokem a půl. Nyní se ceny amerických akcií pohybují asi na osmnáctinásobku zisků očekávaných pro následujících 12 měsíců, což podle Chanose není nijak nízko.







Investor poukázal i na vývoj ziskovosti amerických firem. Ta je podle něj na jedné straně z historického hlediska proměnnou, která má tendenci vracet se k průměru. Po období nadprůměrné ziskovosti tedy přichází korekce pod průměr, a naopak. Ziskovost amerických obchodovaných firem se přitom už delší dobu drží na hodně vysokých číslech bez toho, aby došlo k dalšímu návratu k průměru.



Chanos dodal, že na trhu se pohybuje od osmdesátých let a během proběhlých medvědích trhů se nikdy nestalo, aby se akcie obchodovaly za více než 9 – 14násobek zisků dosažených na předchozím vrcholu. Pokud by zisky obchodovaných firem dosahovaly vrcholu nyní, počítali bychom tedy na jejich straně s 200 dolary na akcii. A když na tyto zisky vztáhneme PE ve výši 14, implikuje to hodnotu indexu S&P 500 na 2800 bodech. „K tomu se momentálně ani neblížíme.“



Americké akcie jsou podle Chanose naceněny na pokračující vysokou ziskovost, inflaci rychle klesající ke 2 % a obrat v monetární politice. Tedy na to, že ke konci roku by Fed začal sazby snižovat. „To je skoro nirvána,“ dodal investor. Jeho fondy pak přitom nyní drží jak krátké, tak dlouhé pozice a „snaží se nebrat na sebe moc systematického tržního rizika“.



Zdroj: CNBC