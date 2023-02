Nevýrazné obchodování v USA

Akcie v zámoří během obchodní seance oslabovaly. Index S&P 500 po většinu úterní seance kolísal kolem nuly a směřoval k poklesu o více než 2 % za měsíc únor. Výnos dvouletých státních dluhopisů za měsíc vzrostl o více než 10 bazických bodů. Ceny dluhopisů klesaly také v Evropě poté, co údaje o inflaci způsobily přehodnocení očekávání ohledně sazeb. Ty by podle všeho měly být vyšší, než trh očekával.

Investoři se v únoru potýkali s uvědoměním, že inflace neklesá v takové míře, jakou by si Fed přál. To utlumilo část optimismu, který v lednu způsobil prudký růst akcií.



Obchodníci nyní odhadují, že sazby v USA dosáhnou v letošním roce vrcholu 5,4 %, zatímco ještě před měsícem to bylo přibližně 5 %. Tržní očekávání také vidí zvyšování sazeb Evropskou centrální bankou až do února 2024. Trh se tak zmítá v letošním roce mezi narativy vyšší sazby vs. postupné rychlé snižování sazeb.



Investoři také dnes hodnotili hromadu ekonomických údajů. Spotřebitelská důvěra v USA v únoru poklesla kvůli obavám z výhledu pracovních míst, příjmů a podnikatelských podmínek. Ceny domů v USA mezitím klesaly šestý měsíc v řadě.



Mnohé z toho, co dělá Fed, funguje, jako je například propouštění ve velkých společnostech a bankroty malých maloobchodních firem. Ale není to hladká jízda. V lednu byly silnější údaje ve všech oblastech a budeme muset počkat, jak bude vypadat únor a březen.



Za pozornost dnes stály například akcie společnosti Meta, které posilovaly až o 4 %.