Víkendář: Firmy budou muset nabízet flexibilnější přístup k zaměstnancům, průkopníkem byl už Henry Ford

Ekonomka Boston College Juliet Schor hovořila na Yahoo Finance o testu čtyřdenního pracovního týdne. Ten proběhl ve větším měřítku ve Velké Británii a podle výsledků jde o systém přínosný jak pro společnosti, tak pro zaměstnance. Firmy jsou schopny udržet své výkony a získat větší konkurenceschopnost na trhu práce. Zaměstnanci jsou zase výrazně spokojenější, a to se promítá do jejich práce i mimopracovního života (viz první část rozhovoru). Ve druhé části se Schor věnovala situaci ve Spojených státech a tomu, proč je nový systém podle ní tak potřebný.



V USA podle ekonomky proběhl doposud jeden test, výsledky byly podobné jako zhruba dvojnásobně velký test ve Velké Británii. Většina firem, která se zapojila, je přitom ze sektoru „bílých límečků“. Tedy například z technologií. Nicméně zapojily se i společnosti ze stravovacích služeb, zdravotní péče, výroby či třeba stavebnictví. Úspěšná implementace je tak dosažitelná v řadě odvětví.



Schor uvedla, že lidé během pandemie velmi tvrdě pracovali, nyní je na nich znatelná únava a vyhoření. Projevuje se to mimo jiné touhou po tom, aby mohli dál pracovat z domova. Jí samotné pak není jasné, proč některé společnosti tvrdě požadují, aby se zaměstnanci vraceli zpátky do kanceláří, když pro ně má takovou hodnotu „pracovat pár dní z domova“.







O čtyřdenním pracovním týdnu se před časem hovořilo i na CNBC. Částečně v souvislosti s požadavky, které měl Elon Musk na zaměstnance Twitteru. Na CNBC připomněli, že v minulosti byl běžný sedmidenní pracovní týden, pak šestidenní. O pětidenní se podle stanice zasadil i Henry , který se domníval, že zkrácení počtu pracovních dní ze šesti může zvýšit produktivitu a spokojenost zaměstnanců v továrnách.



CNBC míní, že čtyřdenní pracovní týden se stane v budoucnu rozšířenou realitou tak, jako tomu bylo dříve u pětidenního pracovního týdne. Hostem pořadu byla ale i Rebecca Brooks, která stojí v čele společnosti Alter Agents. Ta s novým systémem také experimentovala, ale úspěch se nedostavil. Podle ředitelky je nejsledovanějším ukazatelem v této společnosti mentální zdraví zaměstnanců. To se ovšem během testu podle dotazníků zhoršovalo a nový systém namísto ulehčení práce přinášel spíše komplikace.







Podle některých názorů klade nový systém zvýšené nároky na koordinaci a organizaci práce ve společnostech. K tomu CNBC připomněla, že některé země uvažují o oficiálním zavedení čtyřdenního pracovního týdne. Příkladem může být Japonsko, ale i některé státy v USA. Politici v této souvislosti zmiňují větší rovnováhu mezi pracovním a osobním životem.



Odessa Jenkins, která stojí v čele společnosti Emtrain, na závěr pořadu uvedla, že ona je zastánkyní flexibilního přístupu. Podle ní není třeba říkat lidem, jak dlouho mají pracovat na to, aby udělali pořádně, co udělat mají. Firmy podle ní budou muset nabízet flexibilnější přístup a pětidenní systém se stane otázkou minulosti.



Zdroj: Yahoo Finance