Rozbřesk: Proč český průmysl letos ekonomice příliš nepomůže?

Česká ekonomika na konci roku dál klesala zejména kvůli spotřebě domácností, zatímco exportně zaměřený průmysl si vedl relativně dobře. Může tomu tak být i dál? Leccos napoví již tento týden lednový výsledek průmyslové výroby.



Oproti slabému prosinci předpokládáme lehký nárůst produkce, v dalších měsících se však česká ekonomika nebude moci o průmysl “spolehlivě opřít”. Klíčové podnikatelské nálady v eurozóně (PMI a Ifo) se sice vylepšují, při pohledu na průmysl však nehledě na nižší ceny energií naši sousedé v průmyslu nijak velkým optimismem nehýří. A to platí i pro náladu v českém průmyslu, kde se PMI v únoru lehce zhoršily a zůstávají výrazně pod úrovní 50 bodů (44,3).



Navíc do budoucna nevěstí nic dobrého ani ohlášené únorové výpadky ve výrobě v sektoru automotive a problémy v energeticky náročných odvětvích. Je pravděpodobné, že únor i březen v sektoru automotive budou slabší. Navíc se zdá, že řada menších subdodavatelských firem v páteřním odvětví české ekonomiky začíná mít vážnější problémy (kombinace dlouhodobě slabé výroby, drahých energií) a část podniků může v tomto roce výrazněji omezit nebo úplně ukončit výrobu (viz například https://archiv.hn.cz/c1-67177140-zemetreseni-v-ceskem-autolandu-je-na-spadnuti-prijdou-krachy-firem-varuji-dodavatele). To samé se může dít v energeticky nejnáročnějších odvětvích české ekonomiky, o čemž svědčí například uzavření výroby kaučuku (styren-butadienového) v Synthosu v Kralupech nad Vltavou. Kaučuk z Kralup používaly kromě jiného například tuzemští výrobci pneumatik Continental.



V tuto chvíli dál předpokládáme, že na začátku roku 2023 (v prvním kvartále) bude doznívat relativně mělká recese, kterou si česká ekonomika prochází od poloviny roku 2022 a táhnul ji do této chvíle praktiky výhradně český spotřebitel. Domácí spotřeba by se měla na jaře začít postupně stabilizovat, protože v určitých oblastech omezování útrat narazí na své mantinely (těžko si např. představit další výrazný reálný pokles výdajů za potraviny) a současně zeslabí tlak na reálné mzdy domácností (nepředpokládáme nijak výrazný nárůst nezaměstnanosti). Na druhou stranu se však v tomto roce mohou objevit vážnější problémy v některých částech průmyslu, které budou výrazně brzdit jakékoliv oživení české ekonomiky a současně budou zvyšovat riziko “druhé recese” na přelomu roku 2023/24.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se vrátila do blízkosti 23,50 EUR/CZK a zdá se, jako by se na ní až s určitým zpožděním podepsal nárůst globálních výnosů a zisky amerického dolaru. Česká měna tak narazila v okolí 23,35 EUR/CZK na své dočasné mantinely a vyčkává tento týden na důležitou sadu čísel v čele s únorovou inflací a dynamikou mezd za čtvrtý kvartál 2022.



Eurodolar

Volatilita výnosových křivek zůstává sice enormní, avšak na kurzu eurodolaru se až tolik neprojevuje.

Tento týden bude nicméně z pohledu událostí hektický, když trh bude konfrontován jak s důležitými vystoupeními centrálních bankéřů (zítra vše odstartuje šéf Fedu Powell v americkém senátu), tak sérií dat z amerického trhu práce.



Akcie

Nejsilnějším indexem z velké trojky byl v pátek technologický Nasdaq Composite, který přidal 1,97 % neboli 226 b. Skoro všechny sektory uzavřely obchodní den v zelených číslech a jeden z nejsilnějších byl S&P 500 Information Technology Sector, který posílil o 2,1 % (Nvidia +2,47 %, Microsoft +1,66 %). Výbornou seanci měly za sebou akcie technologické společnosti Meta Platforms, které narostly o 6,14 %. Více dobrých zpráv najednou se sešlo v americké automobilce Ford, Ford +4,18 %. Technologický gigant Apple přidal 3,51 %. Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average posílil o 1,2 % (33.390 b.), S&P 500 o 1,6 % (4.045 b.) a technologický Nasdaq Composite o 2,0 % (11.689 b.).