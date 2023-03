Hlavní efekt monetárního utažení ještě přijde, domnívá se ekonom

Jeremy Siegel z Wharton School of Business byl podle svých slov překvapen posledními silnými daty z amerického trhu práce. Do dalšího zasedání FOMC, které rozhodne o zvýšení sazeb, ale přijde ještě několik významných skupin dat a podle ekonoma již budou slabší, než ta lednová. Šéf Fedu Jay Powell pak „chce zvednout sazby o 25 bazických bodů“. Pokud se ale bude potvrzovat síla amerického hospodářství a pokračující vysoké inflační tlaky, mohou sazby příště vzrůst o 50 bazických bodů, míní profesor.



Siegel byl tázán na reakci akciového trhu na silná čísla z trhu práce. V odpovědi připomněl, že hodnoty akcií jsou dány výhledem na růst zisků, ale také výší sazeb. Pokud v současné době přijdou silnější čísla z ekonomiky, trhy se tak na jedné straně obávají dalšího růstu sazeb, protože Fed může situaci vyhodnotit jako hrozbu z hlediska inflace. Na stranu druhou silnější čísla ukazují na nečekaně dobrý ekonomický růst. A tudíž se zlepšují očekávané zisky.







Akciový trh tak podle profesora může váhat, jak na daná data reagovat. Dluhopisový trh ale podobná dilemata nemá. „Ten se nestará o zisky, zajímají jej jen sazby Fedu a inflace“. Ve vztahu k inflaci Siegel již nějakou dobu tvrdí, že v amerického hospodářství se rozjel silný dezinflační trend. V rozhovoru uvedl, že ani možná jednorázová inflační překvapení tento trend nemění. Ceny komodit totiž klesly a to včetně cen ropy a zemního plynu. Profesor také vnímá dezinflační síly na trhu realit.



V celkových datech se popsaný dezinflační vývoj ale ještě neodráží, protože tradiční ukazatele, jako je index spotřebitelských cen a jeho změny jsou zaostávajícím indikátorem. Fed by mu tak podle profesora neměl dávat příliš velkou váhu. K tomu Siegel zdůraznil, že tomu je pouze jedenáct měsíců, co Fed začal snižovat sazby. Bylo by tak chybou „panikařit, že inflace ještě neklesla ke 2 %“. Jinak řečeno, Siegel připomíná, že monetární politika může fungovat až se znatelným zpožděním. A to je nutno brát v úvahu proto, aby centrální banka nepřestřelila a neutáhla monetární podmínky příliš. „Radím opatrnost...ten hlavní efekt ještě bude cítit," uzavřel profesor.



Zdroj: CNBC