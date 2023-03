Sledují trhy špatnou centrální banku?

Jeffrey Kleintop ze společnosti Schwab poukazuje na to, že naprostá většina pozornosti investorů se upíná směrem k americké centrální bance a její monetární politice. Ekonom ale dodává, že pokud hodnotíme celkové monetární podmínky v globální ekonomice, výrazně jimi hýbou i jiné centrální banky. Globální monetární nastavení tak může být jiné, než by indikoval izolovaný pohled na dění v USA.



Kleintop připomíná, že po řadu let bylo Japonsko zdrojem levného financování globálních investic. Velmi nízké sazby v této zemi totiž investorům umožňovaly levně si zde půjčovat a investovat v zahraničí s vyšším výnosem. Tento „carry trade“ ovšem funguje jen v případě, že měnové kurzy jsou relativně stabilní. Tedy v době, kdy nehrozí, že jejich pohyb smaže zisky generované zmíněným rozdílem ve výnosech.



Ke konci minulého roku došlo k posunu ve výnosech, které japonská centrální banka cílí u desetiletých vládních dluhopisů. Tato změna sebou přinesla tlak na posilování japonského jenu a podle ekonoma významně ovlivnila i globální tok kapitálu. Ten namísto z Japonska zamířil do této země.



Kleintop tvrdí, že nyní opět sílí tlak trhů na větší prostor pro vyšší výnosy japonských vládních dluhopisů. BoJ přitom podle něj musí vynakládat velké úsilí a zdroje na to, aby výnosy udržela na svém cíli. A stejně se jí to opakovaně nedaří a výnosy cíl překračují. Toto masivní kvantitativní uvolňování ze strany BoJ pak podle ekonoma svým rozsahem od poloviny října minulého roku do počátku února roku letošního převýšilo kvantitativní utahování prováděné americkým Fedem.



Japonská monetární politika tak byla znatelně cítit na globálních trzích, její obrat je pak pro tyto trhy rizikem. Nastane? Kleintop v této souvislosti poukazuje na inflaci dosahující 4 % a tudíž značně převyšující cíl ve výši 2 %. K tomu velké firmy zvedají mzdy a Kurodu v čele BoJ střídá Ueda. Podle ekonoma ale významnější změna nepřijde pravděpodobně dříve, než na prvním zasedání BoJ pod vedením Uedy. To je naplánováno na 28. dubna.



Zdroj: Charles Schwab