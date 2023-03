Jefferies: Fed realizuje ztráty, které by jinak brzdily celou ekonomiku. Pokles sazeb v letošním roce nedává smysl

David Zervos, který působí jako hlavní stratég v Jefferies, hovořil na CNBC o ztrátách, které podle něj realizují významné centrální banky ve spojitosti s předchozími programy kvantitativního uvolňování. Jde o „znárodněné“ ztráty, proti kterým stojí zisky soukromého sektoru realizované díky tomu, že firmy i domácnosti byly schopny „uzamknout“ ve svých půjčkách nízké sazby z dřívější doby.



Zervos připomněl, že centrální banky jako americký Fed v rámci stimulace prováděly program kvantitativního uvolňování. To znamená, že kupovaly zejména dlouhodobé cenné papíry s pevným úročením. Když pak přišel obrat v monetární politice daný snahou snížit vysoké inflační tlaky, centrální banky se vydaly cestou zvyšování sazeb. Jejich rozvahy ale zatím nijak výrazně neklesly. Vyšší sazby a výnosy vládních dluhopisů přitom znamenají pokles cen obligací. A to zase znamená účetní ztráty pro centrální banky, které mají ve svých portfoliích velký objem těchto cenných papírů.



Pokud by centrální banky tyto dluhopisy ve větším objemu prodaly předtím, než šly nahoru sazby, nyní by zmíněné ztráty podle stratéga realizoval soukromý sektor. K tomu ale nedošlo a v tomto smyslu byl pokles cen dluhopisů držených v rozvahách centrálních bank „znárodněn“. Soukromé naopak zůstaly zisky, které firmy a domácnosti realizují díky tomu, že u řady půjček zůstaly sazby fixní z doby, kdy dosahovaly nízkých úrovní.





Uvedené ztráty Fedu neznamenají, že by centrální banka nezískávala příjem ze svých obligací. Jde o tzv. „mark to market“ účtování, tedy účetní ztráty, které porovnávají cenu kupní s cenou současnou. K tomu stratég dodal, že nyní Fed pravděpodobně platí více z rezerv držených u něj bankami, než dostává z útokových výnosů. V minulosti ale zase vysoké částky vydělával. K tomu Zervos uvedl, že otázka načasování poklesu rozvahy je složitější, on sám preferoval dřívější prodeje aktiv.



To, že ztráty z dluhopisů jsou nyní v nemalé míře v rozvaze Fedu a ne v soukromém sektoru, považuje expert za něco, co nyní americké ekonomice pomáhá. Pokud by totiž tyto ztráty nesl soukromý sektor, doléhalo by to na celé hospodářství. Ohledně dalšího vývoje sazeb pak Zervos uvedl, že podle něj nedává smysl teorie, podle které by sazby měly letos, či příští rok klesat. Takový pohled má podle svých slov již nějakou dobu, nyní spíše posunuje odhady terminálních sazeb nahoru. A na vyšších úrovních mohou zůstat po delší dobu, než se doposud čekalo.



Zdroj: CNBC