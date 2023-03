Nekupujte akcii jen proto, že na ni má někdo opačný názor než vy

Americké akcie jsou vysoko nad úrovněmi, které by implikovalo dění během posledních medvědích trhů. A fundament Tesly neospravedlňuje její valuace a cenu akcií. To jsou témata, kterým se na CNBC věnoval známý shortař Jim Chanos (viz první a druhou část rozhovoru zde). Ve třetí části rozhovoru se ještě věnoval Tesle a zmínil i negativní postoj, který má část veřejnosti ke krátkým pozicím.



Investor uvedl, že je z určitého pohledu spíše čínskou společností. Je tam totiž velká část výroby a podle Chanose je v Číně generována i velká část zisků Muskovy firmy. Tenze, které panují mezi USA a Čínou, jsou tak pro tuto společnost nezanedbatelným faktorem. Celkově se pak Chanos domnívá, že pokud někdo chce sázet na elektromobilitu na čínském trhu, jsou lepší způsoby než akcie Tesly, které se obchodují s prémií nad čínskou BYD.



Vedle této firmy lze podle investora „koupit Nio“. On sám je ale nevlastní, protože „my jsme na S&P a Nasdaqu“. „Tesla se bude vždy obchodovat s prémií,“ míní Chanos, ale ta současná leží příliš vysoko. se totiž podle něj obchoduje za více než dvacetinásobek hrubých zisků, zatímco její konkurence za tří až pětinásobek. Ohledně očekávaných zisků řekl, že ty podle něj půjdou dolů, otázkou ale je, zda to investoři vyhodnotí jako cyklický, nebo strukturální jev.







„Kdyby mi ukázala opětovnou akceleraci svých zisků, přehodnotil bych své pozice?“ pokračoval Chanos. Nyní si ale stojí za tím, že její marže půjdou kvůli konkurenci dolů. Automobilka už je také hodně velká, nejde o firmu, která by operovala v nějaké tržní nice. Naopak, další růst bude generován posunem směrem k vozům střední třídy. „A to je postaví přímo proti německým, japonským a americkým automobilkám.“



CNBC na závěr rozhovoru uvedla, že „lidé nyní hodně naslouchají shortařům“. Tedy těm, kteří otevírají krátké pozice na akciích a sázejí tak na pokles jejich ceny. Chanos k tomu řekl, že například Hindenburg Research podle něj dělá svým výzkumem velmi dobrou práci. A on sám si podle svých slov velice rád přečte vše, s čím přijdou investoři podobného ražení, jako je on. Zejména na sociálních sítích je ale proti shortařům patrná silná averze a někdy jsou krátké pozice na nějaké akcii vydávány za důvod, proč ji kupovat.



„Já lidem říkám, nekupujte, prosím, něco jen proto, že někdo má jiný názor než vy,“ dodal Chanos k uvedenému. Jde podle něj o to, porozumět skutečné hodnotě firmy a akcie, ne tomu, jaké má na ní kdo pozice.



Zdroj: CNBC