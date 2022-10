Světové automobilky do roku 2030 zdvojnásobí výdaje na elektromobilitu a baterie

Světoví výrobci automobilů do roku 2030 zdvojnásobí výdaje na elektromobilitu a baterie na 1,2 bilionu dolarů (30 bilionů Kč). Vychází to z výpočtů agentury Reuters. Pro srovnání - tržní hodnota společnosti Alphabet, která je mateřskou společností Googlu, v současné době činí asi 1,3 bilionu USD.



Reuters se při výpočtu investic do vývoje a výroby elektromobilů a do baterií a surovin na jejich produkci opírá o veřejně dostupné údaje a o projekce jednotlivých firem. Ještě před rokem vycházelo agentuře poloviční číslo.



Automobilky podle analýzy plánují, že do roku 2030 vyrobí 54 milionů elektromobilů s pohonem na baterie (BEV). To bude představovat více než 50 procent celkové produkce aut. Podle údajů výrobců a organizace Benchmark Mineral Intelligence chtějí automobilové společnosti a jejich partneři vyrábějící baterie do roku 2030 nainstalovat 5,8 terawatthodiny výrobní kapacity baterií.



Lídrem v tomto úsilí je automobilka , jejíž ředitel Elon Musk představil ambiciózní plán vyrábět 20 milionů elektromobilů v roce 2030. To si vyžádá odhadem tři terawatthodiny kapacity baterií. Firma doufá, že letos prodá 1,5 milionu aut, takže pokud by jich mělo být 13krát tolik, budou zapotřebí investice v řádu stovek miliard dolarů.



Německý automobilový koncern sice za Teslou nyní zaostává, má ale plán, že do konce desetiletí investuje více než 100 miliard dolarů do vytvoření globálního portfolia elektromobilů, vybuduje nové továrny na výrobu baterií v Evropě a Severní Americe a zajistí si dodávky klíčových surovin.



Japonská automobilka Motor vloží do elektrifikace svých vozidel a do zvýšení výroby baterií 70 miliard dolarů. V roce 2030 chce prodávat nejméně 3,5 milionu elektromobilů na baterie. V plánu je nejméně 30 různých modelů BEV.



Americká automobilka Motor výdaje na elektromobily stále zvyšuje, nyní dosahují asi 50 miliard dolarů. Chce mít s partnery kapacitu baterií nejméně 240 gigawatthodin a v roce 2030 vyrábět zhruba tři miliony BEV. To by byla polovina celé produkce.

Zdroj: Reuters, ČTK