Strach z kondice amerických bank spustil výprodej rizika. Dnes pozor na data

Zatímco zraky investorů byly dlouho upřeny k inflaci či sazbám, včera si o pozornost rázně řeklo jiné téma. Pád Silicon Valley Bank rozvířil strach o osud dalších bankovních institucí, poté co na ni dolehlo stahování vkladů.



Co jsme na trhu viděli, byla především první nervózní reakce na šok, který pád SVB znamená. Vazby ve finančním sektoru jsou zvenčí dost neprůhledné, takže podobné úkazy vedou k plošnému nárůstu obav. Úvahy logicky vedou k opatrnostnímu hromadění likvidity a jejímu zdražování na peněžním trhu, čímž by se potenciálně problémy šířily dál. Investoři mají na paměti, že když Fed dlouho zvedá sazby, obvykle se něco nakonec pokazí. Dopředu nikdo nedokáže odhadnout, kdy a odkud nový problém vzejde, ale bankovní sektor a vysychání likvidity jsou dobře známé z roku 2008, a to pomáhá živit obavy.

Podle nás jsme však velmi daleko od nějakého systémového problému, jehož pravděpodobnost vidíme jako malou. SVB je malá banka a její problém je především angažovanost v rizikových projektech, kdy její klienti byli například postiženi kolapsem kryptoměnové burzy FTX. Další malé banky mohou klidně následovat, jsou obecně daleko zranitelnější než velké a v zámoří bývají častými oběťmi recesí. Naopak osud těch velkých by neměl být ohrožen.

Kapitálově jsou na tom dobře a jejich kondice je zvláště od velké finanční krize pod bedlivým dohledem včetně pravidelných zátěžových testů. Navíc u systémově důležitých hráčů je vysoce pravděpodobný případný zásah Fedu, pokud by otřesy na trhu vypadaly nějak nebezpečně. A zmíněný peněžní trh zatím nevypadá, že by nějak panikařil a naznačoval nebezpečí.

Zatímco se investoři zabývají otázkou "která z bank je další na řadě", v pozadí zůstávají důležitá makrodata. Americký trh práce za leden překvapil extrémně silnými čísly naznačujícími velkou přehřátost. Přírůstek pracovních míst o více než půl milionu bereme jako odchylku, které párkrát za rok přicházejí a obvykle se neopakují. Průběžné zprávy však naznačují, že trh práce zůstává velmi přehřátý i tak. Pokud data dopadnou podle odhadů, tj. 225 k nových pracovních míst, nezaměstnanost stále na mnohaletých minimech a zrychlení mezd, nebude to dobrá zpráva, neboť zvedne pravděpodobnost agresivnějšího utahování sazeb Fedem. K pozitivní reakci by podle nás byla třeba horší čísla.

Aktuální averze k riziku však tlačí očekávání opačným směrem. Sázky na 50bps zvýšení sazeb v březnu šly dolů a výrazně spadly americké výnosy spolu se zájmem o bezpečí dluhopisů. Výrazný je pokles výnosů také v Evropě, která dnes dohání druhou stranu Atlantiku.

Wall Street včera výrazně klesla (Nasdaq -2 pct), načež si z ní v úvodu vzaly příklad i evropské burzy. Ty se však po negativním úvodu zatím stabilizují. Např. německý DAX ztrácí 1,4 pct. Americké futures naznačují už jen mírný pokles v úvodu páteční seance. Eurodolar včera dokonce rostl a dnes je poměrně v klidu, když se obchoduje poblíž 1,0600.

Korunu, zdá se, postupně opouští tendence dál posilovat. Posledních několik dní je vidět tlak na kurz směrem vzhůru a dnes se česká měna vůči euru nachází na 23,65. Domácí inflace vyšla o chlup nad odhady, takže její únorový pokles není příliš výrazný. Pro politiku ČNB to ale nebude mnoho znamenat. Na averzi k riziku na hlavních trzích koruna zatím reaguje umírněně.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:10 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.6502 -0.0252 23.7226 23.6192 CZK/USD 22.3315 -0.1007 22.4160 22.2820 HUF/EUR 382.6772 -0.0268 385.6016 382.4000 PLN/EUR 4.6839 -0.1366 4.6924 4.6809

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.3679 -0.0336 7.3887 7.3632 JPY/EUR 144.9605 0.5951 145.0040 143.8644 JPY/USD 136.9005 0.5486 136.9240 135.8240

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8839 -0.4343 0.8892 0.8828 CHF/EUR 0.9845 -0.2735 0.9880 0.9834 NOK/EUR 11.3253 0.4154 11.3679 11.3024 SEK/EUR 11.3769 0.1973 11.4104 11.3470 USD/EUR 1.0589 0.0463 1.0599 1.0576

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5181 0.0607 1.5232 1.5147 CAD/USD 1.3833 0.0412 1.3861 1.3828