Jan Bureš: Česká inflace v únoru podle očekávání zpomalila

České spotřebitelské ceny vzrostly v únoru tak, jak jsme očekávali o 0,6 % meziměsíčně, což vedlo k poklesu meziroční inflace ze 17,5 % na 16,7 % (ČNB a trh shodně předpokládaly lehce výraznější pokles na 16,5 %).



V únoru dál zdražovaly zejména některé potraviny v čele se zeleninou (+12,7 %) a ovocem. I tak byl ovšem příspěvek potravin o něco nižší, než jsme očekávali - některé dříve rychle zdražující potraviny jako máslo a vepřové maso začaly zlevňovat. Výrazněji naopak vzrostlo zboží v kategorii vybavení domácnosti - přístroje a spotřebiče do domácnosti (+1,4 %). Podle očekávání v únoru lehce zdražily ceny pohonných hmot a naopak začala pomalu odeznívat inflace v klíčové sekci bydlení - dál klesalo imputované nájemné (-0,7 % meziměsíčně) a lehce poklesly ceny plynu (-1,6 %).



Celkově pro nás nejsou únorová inflační čísla velkým překvapením. Dál předpokládáme, že v nejbližších měsících bude inflace odeznívat zejména kvůli nižší energetické inflaci. Potravinová inflace bude odeznívat o poznání pomaleji a nejvyšší perzistenci bude mít podle našeho názoru jádrová inflace (bez zahrnutí imputovaného nájemného). Dál platí, že v první polovině roku by inflace měla zůstat dvouciferná a za celý rok se může v průměru pohybovat okolo 11 %.







Vzhledem k vysoké nejistotě spojené s inflačním výhledem a pokračujícímu růstu sazeb v zahraničí dál sázíme na to, že ČNB poprvé sníží úrokové sazby až ve čtvrtém kvartále 2023. Pro další nastavení měnové politiky ČNB bude důležité nejen to, jak rychle bude inflace odeznívat v tomto roce, ale k jakému “novému normálu” se inflace bude vracet v roce 2024 a 2025. Předpoklad rychlého návratu inflace ke 2 % (poslední prognóza ČNB), nám stále přijde relativně optimistický.