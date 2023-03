Americká FDIC uzavřela Signature Bank a zřídila dočasnou nástupnickou banku. Klienti mají přístup ke svým prostředkům

Americké úřady uzavřely newyorskou banku Signature Bank. Rozhodnutí následuje po pátečním uzavření Sillicon Valley Bank (SVB), které se stalo největším krachem banky v USA od zhroucení v roce 2008. Signature Bank měla na konci loňského roku vklady 88,59 miliardy USD (dva biliony Kč) a aktiva 110,36 miliardy USD, oznámilo ministerstvo financí státu New York.



Kontrolu nad Signature Bank převzala Federální společnost pro pojištění vkladů (FDIC). Všichni střadatelé budou odškodněni a daňoví poplatníci neponesou žádné ztráty, dodalo americké ministerstvo financí a bankovní regulační orgány ve společném prohlášení.



Signature byla komerční banka s pobočkami pro soukromé klienty v New Yorku, Connecticutu, Kalifornii, Nevadě a Severní Karolíně. Měla osm národních oblastí podnikání, včetně komerčních nemovitostí a digitálního bankovnictví. Téměř čtvrtina jejích vkladů byla ze sektoru kryptoměn, ale v prosinci banka oznámila, že své vklady související s kryptoměnami zmenší o osm miliard USD.



Krach Signature je špatnou zprávou pro mnoho firem poskytujících profesionální služby, které na ni spoléhaly. Banka se dlouho specializovala na poskytování bankovních služeb advokátním kancelářím a zajišťovala úschovy peněz klientů a další služby. Měla také velký objem úvěrů na nemovitosti.



Konec banky bude také zřejmě velkou ranou pro odvětví kryptoměn a spolu s nedávným ukončením činnosti kryptoměnové banky Silvergate Capital a bankrotem SVB to může představovat vážné problémy pro toto odvětví. Signature byla jednou z mála bank, které přijímaly vklady v kryptoměnách. Provozuje také platformu pro platby kryptoměnami v reálném čase: 24 hodin denně a sedm dní v týdnu. Spolu se společností Silvergate tak byla hlavní bankou pro kryptoměnové firmy.



Podle analytiků se Signature stala do určité míry obětí paniky kolem SVB. Její uzavření také zdůrazňuje problémy, kterým čelí malé a středně velké banky, které se často zaměřují na úzce specializovaná odvětví a mají užší základnu zákazníků než giganti jako JPMorgan Chase nebo Bank of America. To je pak činí mimořádně zranitelnými vůči klasickým "bankovním runům", tedy situacím, kdy klienti začnou hromadně vybírat vklady, protože ztratí důvěru v banku.



Podobně jako u SVB je u Signature většina vkladů nepojištěných. Kolem 90 procent vkladů u Signature a u SVB není pojištěných. Podle zákonů v USA jsou pojištěné u FDIC pouze vklady do 250.000 USD. Ministryně financí Janet Yellenová, šéf centrální banky USA Jerome Powell a šéf FDIC Martin Gruenberg ve společném prohlášení v neděli večer uvedli, že všichni vkladatelé, včetně těch, jejichž prostředky přesahují maximální státem pojištěnou úroveň, budou odškodněni.



Signature Bank měla dlouhodobé vztahy s bývalým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho rodinou. Poskytovala Trumpovi a jeho podnikům běžné účty a financovala několik rodinných podniků. Své vztahy s Trumpem však přerušila v roce 2021 po lednových nepokojích u budovy Kapitolu a vyzvala Trumpa k rezignaci.



FDIC zřídil překlenovací nástupnickou banku, která od dnešního dne umožní klientům přístup k jejich finančním prostředkům. Vkladatelé a dlužníci Signature Bank se automaticky stanou klienty překlenovací banky. Ředitelem překlenovací banky byl jmenován bývalý ředitel firmy Fifth Third Bancorp Greg Carmichael, uvedla agentura Reuters.