Summers: Bankovní systém ohrožen není, zátěžové testy jsou ale příliš optimistické

Larry Summers odpovídal na Bloombergu na dotaz týkající se případu Silicon Valley Bank. Uvedl, že kolem něj je nyní hodně nejistoty, ale vypadá to, že regulátor se plně nevěnoval tomu, čemu měl. Nicméně podle ekonoma se nezdá, že by šlo o systematický problém. Spíše se týká jedné či několika málo bank, které nemají v souladu to, jak jsou financovány, se svými aktivy a investicemi.



Silicon Valley Bank padla poté, co se dostala do finančních problémů. Jde o instituci, která se významnou měrou podílela na financování nově vzniklých společností a podle Summers sice nejsou její problémy systematické, ale projeví se na lokální úrovni. Týká se to jednak držitelů nepojištěných vkladů, ale také firem, které od banky očekávaly financování, na němž mimo jiné záleží výplata mezd.



Summers se domnívá, že problémy banky se projeví na inovacích. Ekonom podle svých slov doufá, že regulátor bude kreativní a dokáže zajistit, aby škody byly co nejmenší. Podle Summerse dnes není čas na poučování o morálním hazardu, protože ekonomika má už tak dost problémů. Nicméně případ Silicon Valley bank také ukazuje, že je třeba změnit přístup k regulaci bank.



Podle ekonoma existovala v USA určitá tendence nadržovat lokálním bankám před velkými bankami. Je tak třeba najít způsob, jak zajistit finanční služby pro komunity, ale zároveň udržovat finanční stabilitu. Proč v případě Silicon Valley Bank nefungovaly jako prevence zátěžové testy? Summers odpověděl, že se tématu těchto testů věnoval a podle něj nemají velkou vypovídací hodnotu, protože mají obvykle příliš optimistické předpoklady.



I přes výhrady k zátěžovým testům se ale Summers podobně jako řada dalších domnívá, že bankovní systém je nyní mnohem odolnější, než tomu bylo před rokem 2008. K tomu ekonom dodal, že půjčky nyní v mnohem větším množství zajišťují nebankovní instituce a je nutné se věnovat i stabilitě tohoto stínového bankovního sektoru. „Racionální regulace je velmi důležitá pro celou americkou ekonomiku,“ dodal expert.



Zdroj: Bloomberg