Víkendář: Které trhy přinesou podle JPMorgan příští rok nejvyšší návratnost?

David Kelly z Asset Management a Monica Issar z Wealth Management hovořili na Bloombergu o nových dlouhodobějších predikcích týkajících se vývoje ekonomiky a trhů. Kelly na začátku rozhovoru zmínil, že tyto předpovědi ovlivňuje i to, že období vysoké inflace se nakonec ukazuje jako přechodný cyklický jev. Do predikcí pak znatelně promlouvá rovněž téma umělé inteligence, fiskálního aktivismu a toho, co nazývá ekonomickým nacionalismem.



Isaar míní, že fundament akciového trhu je podle ní dobrý, a to včetně očekávaného vývoje marží a ziskovosti obchodovaných společností. Čekat se podle ní dá rozšiřování akciové rally na vyšší počet titulů, tedy snižující se koncentrace trhu na několik málo technologických akcií. Tento trend by pak měl udržovat dominantní pozici, kterou má americký trh ve světě. Následující graf ukazuje historické výkony globálního portfolia složeného z 60 % akcií a ze 40 % dluhopisů. Predikce pro příští rok přitom hovoří o návratnosti kolem 6 – 7 %:







Kelly v souvislosti s očekávanou návratností akcií uvedl, že obvykle se hovoří o tom, že „historická návratnost neukazuje na návratnost budoucí“. Podle něj tomu tak ale není, protože jsou jasně patrné cykly, kdy návratnost vyšší střídá návratnost nižší a pak zase naopak. Tento efekt by pak měl znamenat, že budoucí návratnost bude relativně nižší. Dodal však, že příležitostí na světových trzích je stále hodně. Isaar dodala, že se pravděpodobně dá čekat pokles valuací. Druhý graf ukazuje očekávanou návratnost pro letošní a příští rok u řady vybraných trhů:







Pro příští rok tedy čeká nejvyšší návratnost na trzích eurozóny, opak platí o Velké Británii. Na druhém místě figurují akcie menších amerických firem, které by podle banky měly příští rok svou návratností předstihnout velké americké společnosti. Celkově je přitom vidět plošný meziroční pokles návratnosti. Kelly k tomu dodal, že pro USA se sice predikce od vývoje v roce 2024 moc neliší, „ale trhy už hodně rostly a zdražily.“



K tomu se objevují nová rizika, mezi která Kelly v USA řadí vývoj vládních rozpočtů. V této oblasti je na tom podle něj lépe Evropa a pokud by vývoj v USA nabral špatný směr, vyplatí se mít na akciích diverzifikovanější mezinárodní pozice. Vývoj amerických vládních dluhů přitom „bude pravděpodobně vytvářet i hranici, pod kterou sazby nepoklesnou.“ K tomu Kelly kritizoval nápady na zvýšení cel, které podle něj mohou představovat recept na stagflaci. Investoři by ale podle něj neměli propadat pokušení časovat nákupy a prodeje akcií podle voleb a odhadů jejich výsledků.



Zdroj: Bloomberg