Akcie letí vzhůru v čele s téměř odepsanou bankou

Co naznačil včerejšek, dnes propuklo naplno. Akciové trhy se během dne dostaly do euforie, jejímž základem je podle nás víra v příznivější měnovou politiku a zároveň v uklidnění bankovních turbulencí posledních dní. A do cesty se optimismu nepostavila ani nová data.

Drobnou vadou na kráse je obrat na dluhopisech, kde prudký propad výnosů dnes vystřídal o něco menší, ale stále hodně strmý nárůst. 2Y splatnost v USA je nahoře o 33 bps a výrazně rostou také výnosy v Evropě. Podobně se trhy vracejí k variantě, že Fed zvedne sazby o 25 a ECB o 50 bps, což zůstává jako náš základní scénář.

Akciím však tento zpětný pohyb nijak nepřekáží. V čele růstu je dnes v zámoří Bank, která včera strmě padala a trh nad ní skoro lámal hůl. Dnes však skočila o 50 procent nahoru. Výrazně se daří technologickému sektoru citlivému na pohyb výnosů, ale překvapivě také energiím, ačkoli ropa zůstává za dnešek níž.

Mezi trhy je na tom nejlépe Nasdaq s +2,3 pct, ale další americké či evropské indexy za ním příliš nezaostávají. Eurodolar se dnes jen mírně vlní a obchoduje se na 1,0725. Koruna zůstává u pomalého oslabování.

Americká inflace za únor vyšla v souladu s odhady. Meziměsíční růst jádrového cenového indexu byl mírně nad konsensem, zato ceny služeb očištěných o bydlení naopak zpomalily. Celkově podle nás data nenaznačují, že by Fed měl zrychlit s utahováním, ale ani na něj už rezignovat. Trhy v rámci aktuálního sentimentu na data hledí z té lepší stránky, tedy že nepřinesla další negativní překvapení.

