Dluhopisové trhy toho odhadují hodně správně. Mýlí se ale v načasování. Sazby musí jít stále nahoru, říká Roger Ferguson

Dluhopisové trhy mají nyní pravdu v tom, že Fed bude ještě zvedat sazby. Kde se ale pravděpodobně mýlí, je otázka poklesu sazeb. Jejich výnosy, respektive inverze výnosové křivky, naznačují, že k poklesu sazeb dojde relativně brzy, možná ještě letošní rok. Pro CNBC to uvedl Roger Ferguson, který působil ve vedení americké centrální banky. Dluhopisové trhy podle něj mohou mít dobrý odhad i v tom, že roste pravděpodobnost recese, přestože třeba jen mírné.



„Dluhopisový trh má ve většině dobrý odhad, ale možná je trochu mimo, co se týče načasování,“ míní ekonom. Fed si je podle něj vědom, že během relativně krátkého času posunul svou politiku ke znatelné restrikci. I přesto ale „stále čelí velmi utaženým podmínkám na trhu práce“. Je to patrné například z toho, že na každého nezaměstnaného jsou přibližně dvě volné pracovní pozice.



Ferguson uvedl, že Fed je kvůli uvedenému v „zajímavé pozici“. Sice toho už hodně udělal, ale trh práce je stále velmi silný a to znamená, že ještě musí ve zvedání sazeb a utahování monetární politiky pokračovat. Tato situace také podle ekonoma znamená, že centrální banka se nemůže moc zabývat tím, zda to s utahováním mírně přežene. Jasné je hlavně to, že sazby musí jít ještě výš.







Podle ekonoma sazby půjdou nahoru minimálně dvakrát. Poslední projev šéfa Fedu Jaye Powella přitom naznačuje, že centrální banka se opět rozhoduje mezi zvedáním o 25 bazických bodů a 50 bazických bodů. Trhy už také začínají vstřebávat možnost, že terminální sazby se dostanou na úrovně „začínající číslem 6“. Tedy že se sazby dostanou na 6 % nebo výš. „To není nemožné, sazby se pravděpodobně dostanou výš a budou tam delší dobu, než se trhy nyní domnívají,“ řekl Ferguson.



Ekonom připomněl, že současné situaci předcházela řada bezprecedentních událostí, včetně uzavření a opětovného otevření světové ekonomiky, výrobních řetězců a situace v Evropě. K tomu se přidává předchozí mohutná fiskální a monetární stimulace. Výsledkem je vysoká nejistota, která přetrvává i v této fázi ekonomického cyklu. Názorový rozdíl mezi Fedem a trhy je pak podle ekonoma i v tom, zda bude centrální banka ochotná poslat pro snížení inflace ekonomiku do recese. Trhy si totiž myslí, že nebude ochotná ani ke krátké a mírné recesi, ačkoliv podle Fergusona Fed vysílá jasné signály, podle kterých je tomu naopak.



Zdroj: CNBC