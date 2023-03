Cyklus zvyšování sazeb je u konce, signalizuje dluhopisový trh

Celosvětové dluhopisové trhy vyhlásily, že nejprudší utahovaní měnových politik za celou generaci je u konce. Benchmarkové výnosy krátkodobých dluhopisů se ve většině rozvinutého světa během několika málo seancí po krachu Silicon Valley Bank propadly pod hotovostní sazby. Posledním velkým dluhopisovým trhem, kde se výnosy dostaly pod příslušný benchmark centrální banky, se staly německé dvouleté dluhopisy, jejichž výnosy se dnes propadly o 22 bazických bodů na 2,47 %.



„Dvouleté výnosy pod hotovostními sazbami vám říkají, že cyklus zvyšování sazeb skončí, jen vám neřeknou kdy,“ uvedla Amy Xie Patrick, vedoucí strategií u společnosti Pendal Group v Sydney. "Na systémové úrovni kolaps SVB zdůrazňuje, že když končí peníze zadarmo, objeví se problémy." 10leté výnosy státních dluhopisů mohou nakonec klesnout až o 1 %, pokud dojde k recesi, domnívá se Patrick.



Americké dvouleté výnosy tento týden zaznamenaly největší pokles od 80. let minulého století a během tří dnů se propadly o více než procentní bod. Obchodníci totiž nacenili dvoje snížení sazeb Fedu v příštích šesti měsících. A i dvouleté výnosy ve všech rozvinutých tržních ekonomikách mimo Japonsko klesly nejméně o 39 bazických bodů.





První krach americké banky od roku 2008 vyvolal obavy, že snahy politiků potlačit inflaci (v čele se zvýšením sazeb Fedu o 4,5 procentního bodu v průběhu roku) uvrhnou ekonomiky do recese. Kolaps SVB také zhatil sázky na zasedání Fedu příští týden, u kterého se ještě před několika dny považovalo za jisté navýšení sazeb alespoň o 25 bazických bodů.



Rozdílné názory



Goldman Sachs nyní očekává, že Fed na svém zasedání ve dnech 21. až 22. března ponechá sazby na stejné úrovni, zatímco Securities šla o krok dále a předpovídá jejich snížení a k tomu zastavení prodeje dluhopisů. Naproti tomu Investment Institute říká, že Fed bude pokračovat ve zvyšování sazeb kvůli boji proti inflaci.



Obchodníci se swapy stále sázejí na zvýšení sazeb buď v březnu nebo v květnu, po kterém bude následovat obrat v červnu. Očekávají, že cílová sazba centrální banky klesne meziročně na zhruba 3,9 % ze současného rozpětí 4,5 % až 4,75 %.



Investorům, kteří sází na rychlý obrat centrálních bank, podle PGIM hrozí podobný pád jako v únoru. Krize SVB může skončit podobně, jako tomu bylo loni s britskými penzijními fondy, kdy byla nutná intervence Bank of England, ale politiky to od zvyšování sazeb neodradilo. „Trhy věří, že centrální banky kvůli recesi otočí, zatímco můj názor je, že centrální banky budou utahovat, dokud nebudou mít kontrolu nad inflací,“ věří Jonathan Butler z PGIM, společnosti, která spravuje aktiva za 1,2 bilionu dolarů. „Centrální banky budou jestřábější, než si trhy myslí.“





Evropská centrální banka je nyní podle obchodníků se swapy hlavním jestřábem. Očekávají u ní zvýšení sazeb do šesti měsíců o 75 bazických bodů. To je jen asi polovina tempa očekávaného zvyšování z minulého týdne. Ale ani tady není cesta jistá. Plány ECB na další velká zvýšení sazeb tento týden po pádu SVB narazí na silnější odpor.



Rallye na amerických krátkodobých dluhopisech v pondělí znamenala další zešikmení výnosové křivky, což se všeobecně považuje za signál blížící se recese. Rozpětí mezi americkými dvouletými a 10letými výnosy je stále převrácené, ale v pondělí vyskočilo o 48 bazických bodů, nejvíce od ledna 2001, což bylo pouhé dva měsíce před oficiálním začátkem recese, která trvala do listopadu téhož roku.



Zdroj: Bloomberg