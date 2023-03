Míra inflace v Argentině poprvé od začátku 90. let přesáhla 100 procent

Míra inflace v Argentině poprvé od éry hyperinflace začátku 90. let přesáhla 100 procent. Cena mnohého spotřebního zboží se tak od roku 2022 zdvojnásobila. Země se roky potýká s ekonomickými problémy a většina obyvatel nyní žije v chudobě, informuje zpravodajský server BBC.



Argentinský statistický úřad za únor naměřil inflaci 102,5 procenta. Vláda se snaží zdražování zmírnit zastropováním cen potravin a některých dalších výrobků.



Nejdramatičtější nárůst však v poslední době zaznamenalo právě odvětví potravin a nápojů. Jejich ceny se v únoru ve srovnání s lednem zvýšily o 9,8 procenta. Argentinská média uvedla, že tento nárůst by mohl být částečně způsoben prudkým zvýšením cen masa, které během měsíce vzrostly téměř o 20 procent. Nepříznivé povětrnostní podmínky, dlouhotrvající vlna veder a sucho negativně ovlivnily dobytek a úrodu, uvedl místní zpravodajský server Ambito.



Dopady prudce rostoucích cen Argentina pociťuje už dlouho. Loni v září lidé vyšli do ulic a požadovali opatření proti rostoucím životním nákladům. Argentinská centrální banka v únoru uvedla, že v reakci na nárůst cen vydá novou bankovku v hodnotě 2000 peso (asi 219 Kč).



Argentinská vláda se dlouho snažila inflaci omezovat, ale hospodářskou politiku země narušovaly politické spory. Loni v létě, když se hospodářská krize v zemi prohlubovala, se během čtyř týdnů vystřídali tři ministři financí. Říká se, že prezident Alberto Fernández není ve shodě se svou viceprezidentkou Cristinou Fernándezovou Kirchnerovou jak řešit argentinské ekonomické problémy.



Mezinárodní měnový fond (MMF) Argentině v prosinci schválil dalších šest miliard dolarů (132 miliard Kč) na záchranu ekonomiky. Celkem má od něj země v rámci třicetiměsíčního programu získat 44 miliard dolarů.