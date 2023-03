Nasdaq 100 posílil o 0,4 %, Netflix +3,01 %

Obchodní seance uprostřed týdne přinesla opět vyšší volatilitu, a to vzhledem k potížím další banky, jmenovitě . Před otevřením trhu rovněž přišly nová data k maloobchodním tržbám a indexu výrobních cen za druhý měsíc současného roku.Index výrobních cen v únoru klesl o 0,1 %, kdežto odhad trhu byl růst o 0,3 %. Maloobchodní tržby ve druhém měsíci propadly o 0,4 %, což bylo v rámci odhadů.V předchozích dnech zkolabovaly dvě americké banky jako SVB a Signature Bank a dnes olej do ohně přilila švýcarská . Špatná nálada se přelila z Evropy i do USA a finanční sektor v návaznosti na tuto zprávu odepsal takřka 3 %, BAC US -0,94 %, CS US -13,94 %.Naopak velmi solidní seanci měl sektor komunikační, který přidal 1,5 %. Výrazný podíl na růstu sektoru měly akcie technologického giganta Alphabet, který oznámil nové funkce pro zákazníky z oblasti umělé inteligence, které budou mít k dispozici například uživatelé Gmailu, GOOGL US +2,28 %.Skvělý výkon dnes předvedly akcie Netflixu, které vzrostly o 3 %. Důvodem takovéhoto růstu byl včerejší upgraded cílové ceny od analytika společnosti Oppenheimer, který potvrdil 12M Tgt Px na 415 USD . Současná cena představuje podle analytika nákupní příležitost, který vidí největší plus pro Ebitdu v plánovaném sdílení účtů, NFLX US +3,01 %.WTI -4,1 %, Brent -4,1 %, Zlato +0,6 %, EUR/USD -1,3 %Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average oslabil o 0,9 % (31.874 b.), S&P 500 o 0,7 % (3.891 b.) a technologický Nasdaq Composite posílil o 0,1 % (11.434 b.).