Rozbřesk: Evropské banky pod tlakem výprodejů. Jak dnes zareaguje ECB?

Zatímco na začátku týdne strašily trhy krachy bank v USA, včera se nervozita přelila i do Evropy v souvislosti s problémy banky Credit Suisse. Akcie druhé největší švýcarské banky včera odepsaly téměř 25 %, zatímco pravděpodobnost bankrotu (měřeno CDS) vystřelila nad 50 %, což spustilo výprodej napříč evropským bankovním sektorem. Do toho bude dnes zasedat ECB, která se v únoru zavázala zvýšit úrokové sazby o 50bps. Minimálně peněžní trhy ale o takto razantním zpřísnění měnové politiky pochybují a přehodnotily sázky jen na +25bps.



Ve prospěch 50bps růstu sazeb hovoří nejen silný únorový závazek ECB, ale také fakt, že opatrnější reakci by si mohly trhy vyložit jako potvrzení vážností problémů evropských bank. Naproti tomu bude ECB zřejmě zdůrazňovat, že primárním problémem zůstává setrvale vysoká inflace, a zvláště pak její jádrová složka, která dále akceleruje. To by ostatně měla ukázat i nová prognóza, jež sice přinese nižší výhled na celkovou inflaci v eurozóně (díky nižším cenám energií), ale zároveň i vyšší jádrové tlaky, které jsou v tento moment klíčovou proměnnou v reakční funkci centrální banky.



Hlavním argumentem pro 25bps zvýšení sazeb jsou rizika pro finanční stabilitu spojená s turbulentním vývojem posledních dní. Je však dost dobře možné, že se ECB rozhodne ujistit trhy svojí připraveností zajistit finanční stabilitu prostřednictvím jiných nástrojů než sazeb. Těch má ECB ve svém arzenálu dostatek, ať již jde o standardní i mimořádné likvidní facility nebo TLTROs, kterými dokáže daleko efektivněji (než skrze sazby) adresovat případné problémy s likviditou v evropském bankovním systému.



Shrnuto, podtrženo, nejpravděpodobnější je z našeho pohledu stále růst sazeb o 50bps, jakkoli přiznáváme, že podstatným rizikem je opatrnější reakce centrální banky. Z hlediska doprovodné komunikace však čeká ECB, resp. Christine Lagarde složitý úkol, který může způsobit významnou volatilitu. S ohledem na nová rizika a nejistoty očekáváme mírnější rétoriku směrem k dalšímu zpřísňování měnové politiky. Pokud však dojde ke zmírnění finančního napětí – k čemuž může pomoci i dnešní oznámení o dodání likvidity Credit Suisse ze strany švýcarské centrální banky – ECB inflační boj nezastaví a sazby bude dále zvyšovat.





Koruna

Koruna včera prudce oslabovala v reakci na výprodeje v evropském bankovním sektoru spojeného s problémy švýcarské banky Credit Suisse. Oproti euru odepsala česká měna více než procento a poprvé od ledna se dostala nad hranici 24,00 EUR/CZK, téměř tříprocentní ztrátu si pak připsala na frontě s dolarem. Nervozita v evropském bankovním sektoru tak přebila veškerá makro data, přičemž nejinak tomu bude i dnes, kdy zamíchá kartami zasedání ECB.

I pokud by mělo finanční napětí v Evropě přetrvávat a koruna dále ztrácet půdu pod nohama, nečekáme, že by došlo k dramatické korekci. Předpokládáme totiž, že by v případě potřeby zafungoval intervenční závazek ČNB. Připomeňme, že ČNB byla na devizovém trhu naposledy aktivní v říjnu minulého roku, kdy se koruna přiblížila tehdejší intervenční úrovni 24,70 EUR/CZK. ČNB zároveň ve svém včerejším prohlášení ujistila, že aktuální vývoj monitoruje, přičemž zdůraznila, že tuzemský bankovní sektor je dobře kapitálově vybavený a banky jsou povinny dodržovat přísná regulatorní pravidla včetně těch pro řízení likvidity.



Eurodolar



Dramatické pohyby na úrokových křivkách, které trhy neviděly za posledních třicet let, se projevily i na obchodování s eurodolarem. Krize okolo švýcarské banky Credit Suisse způsobila, že původně americké bankovní problémy se přeměnily v globální averzi k riziku a v těchto časech se daří samozřejmě dolaru. Eurodolar tedy směřoval až k úrovni 1,055, přičemž obrat a jisté oživení na straně eura nastalo až v noci kdy na trhy směřovaly zprávy o pomoci švýcarské centrální banky ve prospěch Credit Suisse (dostala prozatím likviditní linku 50 mld. CHF).

Dnešek na eurodolaru bude tudíž nejen o ECB, ale i o reakci bankovních titulů na rozhodnutí švýcarské centrální banky. Trh, resp. výnosová křivka aktuálně počítá “jen” se zvýšením o 25bps, tudíž pokud ECB přihodí +50bps (což je nás scénář - viz úvod), tak to může být interpretováno jako hospodářsko-politická chyba podkopávající finanční stabilitu. Euro(dolar) by tudíž ze zvýšení o 50bps profitoval jen velice krátkodobě.



Regionální Forex



Finanční nákaza zasáhla i středoevropské devizové trhy, kde se opět nejslabším článkem stal jako vždy maďarský forint. Měnový pár EUR/HUF dokonce během včerejšího dne atakoval hranici 400. Ta prozatím překonána nebyla, nicméně pokud ECB odpoledne zvedne sazby o +50bps zřejmě se to povede a forint bude minimálně do zasedání Fedu příští středu dále oslabovat.