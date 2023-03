Švýcarská centrální banka tlumí tržní nervozitu. ECB se bude snažit o to samé

Evropská centrální banka dnes odpoledne rozhodne o nastavení měnové politiky a rozhodování to bude nelehké. Pořád ale lehčí než včera, kdy s evropským bankovním trhem třásly problémy . Švýcarská centrální banka však přislíbila podporu a nervozitu aspoň prozatím zklidnila. Za takové situace aspoň nebude ECB jednat v tom největším ohni.

Jako prvořadý úkol nyní vypadá uklidňování emocí kolem bank. Banka bude určitě silně zdůrazňovat odolnost evropského bankovního sektoru, jeho dobrou kapitalizaci i nástroje, které má připravené k uhašení případných problémů. Nastavené je má už předchozích let, kdy přímo dodávala likviditu. To je výhoda, trh nástroje jako TLTRO zná nemusí tak žít v nervozitě, s čím centrální banka přijde.

Na stabilizaci bank potom musí ECB klást takový důraz zejména proto, aby mohla pokračovat ve zvyšování sazeb. Čekáme, že finanční podmínky utažené skrze úvěrové standardy se úplně nazpět jen tak nevrátí ani v případě poklesu nervozity na trhu, takže pro ekonomiku i inflaci aktuální turbulence znamenají impuls směrem dolů. Na druhou stranu, vzhledem k velké opožděnosti reakce ECB na inflaci si sazby stále zaslouží být výš. A nejen kvůli inflaci, je to důležité i jako signál důvěry v sílu bankovního sektoru. Pokud by ECB ohlásila přestávku, tak nejen vzdává boj s inflací, ale zároveň vysílá signál, že je tu vážný problém. To nevypadá jako dobrý krok. Otázkou tak zůstává, zda si ECB bude natolik věřit, že dodrží dlouho komunikovaný výhled a zvedne sazby o 50 bodů, nebo přece jen zmíní rizika směrem dolů pro inflaci a zvýší sazby pouze o 25 bps. Správnější je podle nás první varianta, ale pravděpodobnost té druhé určitě výrazně narostla. Tržní očekávání jsou nastavena někde mezi.

Jestliže se ECB podaří komunikaci zvládnout tak, že zůstane na cestě utahování politiky a trhy znovu nezpanikaří, určitě pomůže učinit to samé také americkému Fedu příští týden. Rizika spojená s dnešním rozhodnutím jsou však velká.

Kromě bank a sazeb by pozornosti neměly uniknout ani další dnešní body programu. Vyjde index filadelfského Fedu, který dost možná doloží slábnoucí kondici amerického průmyslu. Také jsou v kalendáři týdenní žádosti o dávky v nezaměstnanosti. Minule překvapily směrem vzhůru po delší době. Pokud by se měl počet zvedat dál nad 200 tisíc, je třeba zpozornět. Na základě historické zkušenosti trend propouštění znamená negativní signál pro ekonomiku i akcie.

Zatím vidíme na evropských akciích růst zhruba do jednoho procenta, zatímco americké futures prvotní slušné zisky už skoro odevzdaly. Výnosy dluhopisů zůstávají vysoce volatilní a dnes míří nahoru, a to hlavně v Evropě. Eurodolar stoupá o půl procenta a dostává se mírně nad 1,0600. Ropa se po propadu stabilizuje, koruna se na páru s eurem vrací pod 24,00.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:32 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.9706 -0.3319 24.1027 23.9419 CZK/USD 22.6020 -0.5763 22.7720 22.5200 HUF/EUR 396.8578 0.1601 397.2400 393.2878 PLN/EUR 4.7009 -0.0204 4.7126 4.6853

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.3161 0.1224 7.3392 7.2989 JPY/EUR 141.0605 0.0387 141.5973 140.8100 JPY/USD 133.0430 -0.1756 133.1900 132.6530

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8799 0.3061 0.8802 0.8761 CHF/EUR 0.9854 -0.0661 0.9857 0.9811 NOK/EUR 11.4171 0.3408 11.4258 11.3819 SEK/EUR 11.2125 0.0404 11.2444 11.1791 USD/EUR 1.0603 0.2150 1.0633 1.0593

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5060 -0.3614 1.5119 1.5011 CAD/USD 1.3760 -0.0138 1.3768 1.3722