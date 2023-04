Víkendář: Risher chce větší konkurenceschopnost Lyftu, na prodej není

Nový šéf společnosti Lyft David Risher poskytl rozhovor pro Bloomberg. Na jeho začátku hovořil o tom, proč je jeho jmenování na jednu stranu „bláznivé“, na druhou stranu ne. Nikdy totiž nestál v čele tak velké společnosti. Působil však ve firmách jako či a vedl také neziskovou organizaci. Představenstvo Lyftu přitom podle Rishera hovořilo s více než stovkou lidí, z toho vybralo pár kandidátů, a nakonec jmenovalo jeho. Co je pro něj hlavním úkolem?



Risher na uvedenou otázku odpověděl, že lidé ve vedení Lyftu jsou hrdí na to, co vytvořili. Podíleli se totiž na vzniku celého nového sektoru sdílených jízd. Nyní ale dospěli k závěru, že je čas předat vedení někomu novému. Na otázku týkající se rozvozu zboží pak nový ředitel odpověděl, že je to jedna z možností, které se lze věnovat. Nyní je ale prioritou správné nastavení cen jízdného spolu s tím, aby řidiči byli včas na místě pro své klienty a včas je dovezli na požadované místo.



Redaktor Bloombergu zmínil, že řada lidí, s nimiž hovořil, se ptá na to, kdy bude Lyft expandovat za hranice Spojených států, a zejména do Evropy. A také na možný pokles cen jízdného daný vyšší konkurencí. Risher reagoval s tím, že konkurence je dobrá pro všechny, i proto, že existuje jiná volba v případě, že je někdo zklamaný se službami jedné firmy. Ohledně expanze do Evropy řekl, že to je otázka budoucnosti.







Je Lyft na prodej? „Ne,“ odpověděl krátce Risher. Nedávalo by ale smysl, kdyby Lyft koupila nějaká společnost, která dělá něco jiného? Risher na tuto otázku řekl, že jeho práce je nyní zaměřit se na klienty a řidiče společnosti, i když chápe úvahy o tom, že „agregace může být přínosná“. Podle Bloombergu je pak ale starost o řidiče a klienty zejména otázkou ceny a odměn. K tomu Risher uvedl, že pokud nejsou odměny a ceny správně nastavené, „jste mimo hru.“ A pro ty, kteří nejsou spokojení s cenami a poplatky jeho firmy, uvedl svou emailovou adresu, na kterou mu mají napsat.



Bloomberg zmínil, že „podle konsenzu přijde ve druhé polovině roku recese“, k tomu chce Lyft podle slov svého představitele vyrovnat ceny s konkurencí. Jaký to bude mít dopad na tok hotovosti firmy? Risher na to řekl, že si musí ještě hodně věcí projít, ale jedna je jasná: Pokud chcete být silnou dvojkou na trhu, musíte být konkurenceschopní. Hovořil i o tom, že podle něj je na trhu možná diferenciace.



Zdroj: Bloomberg