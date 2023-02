Lyft ukázal výsledky, v Uberu prý může bouchat šampaňské

Lyft má před sebou cestu podobnou výstupu na Everest. Ve své poslední analýze k tomuto titulu to píše výkonný ředitel společnosti Wedbush Dan Ives. Ten na základě posledních výsledků Lyftu snížil doporučení na tuto akcii na neutrální a cílovou cenu na 13 dolarů.



Ives na Yahoo Finance řekl, že poslední konferenční hovor s managementem Lyftu byl jedním z nejhorších, jaké za svou kariéru slyšel. „Bylo to, jako kdyby management házel šipky se zakrytýma očima. Ohledně cesty k ziskovosti a další strategie celé firmy.“ Právě absence jasné strategie vadí analytikovi nejvíce, „není jasné, kde bude Lyft za dva, tři roky.“



Následující graf porovnává vývoj cen akcií Uberu a Lyftu, který je „mladším bratrem“ první společnosti. V květnu minulého roku se Lyft oproti Uberu propadl a vzniklá mezera se od té doby prohlubuje:





Zdroj: Yahoo Finance, Youtube



Jedinou strategií pro Lyft může být nakonec akvizice jinou společností. Ives míní, že by to mohl být finanční investor. A také se domnívá, že poslední výsledky a prezentace managementu byly u Lyftu v ostrém kontrastu s Uberem. Ten totiž má jasnou strategii, jeho vedení chápe vývoj na trhu a reaguje odpovídajícími kroky. Vše by se mohlo vyvíjet směrem k duopolu tvořenému Lyftem a Uberem, ale Lyft dělá chyby a to sebou nese i velké zklamání ze strany investorů a analytiků.



Druhý graf ukazuje vývoj počtu řidičů za uplynulá čtvrtletí. Ives k němu řekl, že tu došlo ke stabilizaci, problém je v tom, že Lyft „to není schopen dělat ziskově“.





Zdroj: Yahoo Finance, Youtube



Uber podle experta může na základě posledních čísel a komentářů Lyftu „bouchat šampaňské“, protože vývoj směřuje k tomu, že „vítěz bere vše“. Jde z velké části o výsledky vedení Uberu. A pokud někdo chce investičně sázet na sdílené jízdy, měl by jít směrem k Uberu, míní Ives.



Zdroj: Yahoo Finance