Wall Street v pondělí ustál špatné zprávy

Dnešní obchodování opět ukázalo, že investoři si zkrátka zatím nechtějí příliš připouštět rizika, respektive realitu, která nás s největší pravděpodobností čeká. I dnešní čerstvá data z průmyslu ukázala, že není příliš důvodů k radosti. Ovšem tato data byla zastíněna nečekaným rozhodnutím OPECu, který snížil produkci ropy k nelibosti USA a samozřejmě i Evropy. Právě USA přitom na OPEC naopak tlačily, aby produkci navýšil. Ropa tak dnes skokově posílila o 6,4 %, což samozřejmě není dobrá zpráva z pohledu inflačních tlaků. I přes můj údiv však dokázaly všechny hlavní akciové indexy mimo technologický Nasdaq nakonec ukončit den v plusu. Jak je možné, že trh ignoruje hrozící zpomalení ekonomiky? Domnívám se, že si to zkrátka nechce připustit do poslední chvíle - o to větší šok však může posléze nastat až se americká ekonomika opravdu ocitne v recesi. A o tom, že přijde jsem každým dalším dnem stále více přesvědčený - data zkrátka nelžou.

Energetický sektor, kterému nečekaný růst ropy velmi pomohl (Exxon Mobil +5,9 %, +4,2 %, +7,8 %) byl dnes halvním tahounem akciových indexů. Naopak technologický Nasdaq byl na opačné straně spektra, ale ani ten neztratil nakonec příliš (-0,3 %). Za zmínku pak stojí výraznější pokles akcií společnosti (-6,1 %), kterým nepomohl ani vyšší počet dodaných automobilů, protože to bylo na úkor slevy většiny modelů a Muskův cíl tak rozhodně nebyl naplněn.