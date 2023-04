Šéfka MMF: Růst globální ekonomiky letos zpomalí na méně než tři procenta

Tempo růstu globální ekonomiky letos zpomalí na méně než tři procenta z loňských 3,4 procenta. V příštích pěti letech se pak bude růst pohyboval kolem tří procent. Uvedla to dnes šéfka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Kristalina Georgievová a dodala, že střednědobá prognóza růstu je nejnižší od roku 1990 a výrazně pod průměrem z posledních dvou desetiletí, který činí 3,8 procenta.



Pomalejší růst by podle ní mohl být vážným problémem a zhoršit snahy zemí s nízkým příjmy dohnat bohatší země. Mohly by se dále zhoršit problémy s chudobou a hladem, což je nebezpečný trend, který odstartovala krize spojená s pandemií nemoci covid-19.



Silné a koordinované akce měnové a fiskální politiky v reakci na pandemii a ruskou invazi na Ukrajinu zabránily v posledních letech mnohem horšímu výsledku, dodala Georgievová. Vyhlídky růstu ale zůstávají v krátkodobém i střednědobém horizontu slabé vzhledem k přetrvávající vysoké inflaci.



Indie a Čína se budou letos na globálním růstu podílet zhruba polovinou. Zhruba 90 procent vyspělých ekonomik ale zaznamená letos pokles tempa růstu, dodala Georgievová.



"S rostoucím geopolitickým napětím a nadále vysokou inflací zůstává robustní oživení v nedohlednu. To poškozuje vyhlídky všech, zejména nejzranitelnějších lidí a zemí," řekla Georgievová.



Dnešní komentář šéfky MMF přichází před jarním zasedáním MMF a Světové banky, které se uskuteční příští týden ve Washingtonu. Sejdou se na něm politici z celého světa, aby projednali nejpalčivější problémy globální ekonomiky, uvedla agentura AP.