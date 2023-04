Bloomberg: Křetínský vydělává díky své sázce proti ekologickým plánům Evropy

Agentura Bloomberg ve svém dnešním článku mapuje podnikání českého miliardáře Daniela Křetínského a jeho Energetického a průmyslového holdingu (EPH) v oblasti fosilních paliv. Označuje Křetínského za "nepolapitelného miliardáře", který vybudoval své impérium na předpokladu, že ekologická transformace Evropy bude chaotickým a zdlouhavým procesem, takže bude ještě dlouhou dobu potřeba využívat uhlí a plyn.



"Impérium zaměřené na fosilní paliva, jehož hodnota se odhaduje na více než 17 miliard dolarů (zhruba 365 miliard Kč), vybudoval nákupem špinavých aktiv za nízké ceny od energetických firem usilujících o dekarbonizaci," píše Bloomberg. Upozorňuje, že Křetínského soukromý podnik není na rozdíl od těchto veřejně obchodovaných energetických firem investory a akcionáři tlačen ke snižování emisí a může volně vydělávat na spalování fosilních paliv. "Tento riskantní krok se prozatím vyplácí, protože válka na Ukrajině zvyšuje ceny energie," dodává.



Agentura Bloomberg v článku připomíná například koupi německých hnědouhelných aktiv od švédské společnosti Vattenfall z roku 2016. Při jednáních o této transakci byl Křetínský podle jejího zdroje druhé straně vždy k dispozici, ale zároveň se snažil držet v pozadí. "Během deseti let využil Křetínský tento diskrétní styl jednání k vytvoření jednoho z největších portfolií aktivit v oblasti fosilních paliv v Evropě," píše Bloomberg. Dodává, že společnost EPH se tak stala jedním z největších znečišťovatelů životního prostředí v Evropě, druhým největším těžařem uhlí v Německu a velkým přepravcem ruského plynu do Evropy.



Křetínský podle agentury Bloomberg patří mezi mezi nejúspěšnější z podnikatelů, kteří se snaží vydělat na fosilních palivech v době, kdy se od nich Evropa snaží odklonit. Snaha o dosažení zisků na úkor planety podle agentury Bloomberg vynesla společnosti EPH několik nelichotivých přezdívek. Česká ekologická organizace Re-set firmu například označila za "fosilní hyenu".



Holding EPH nicméně hledá cesty jak vydělávat peníze i na čistších zdrojích energie a tvrdí, že se do poloviny století chce stát uhlíkově neutrální. Do roku 2030 hodlá firma podle mluvčího snížit své emise oxidu uhličitého o 60 procent oproti úrovním z roku 2020, píše Bloomberg.



Pro investory typu Křetínského je podle agentury Bloomberg klíčovou otázkou, kdy z oblasti fosilních paliv odejít. "V nepříliš vzdálené budoucnosti přijde okamžik, kdy bude neuvěřitelně obtížné prodat tato aktiva někomu dalšímu," uvedl John Morton ze společnosti Pollination, která se zabývá ekologickými investicemi. "Dlouhodobě investovat do fosilních paliv je naprosté bláznovství," prohlásil Morton, který dva roky působil jako poradce americké ministryně financí Janet Yellenové pro klimatické změny.