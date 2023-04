Perly týdne: Zlenivělí investoři a v bankovním sektoru opačný vývoj než po roce 2008

Obvyklé chování akciového trhu během roku ukazuje na silný duben. Akciím věří i Brian Belski z BMO, a to včetně některých bank. Investoři ale podle něj v předchozích letech zlenivěli a měli by se vrátit k vybírání konkrétních titulů. A co ohledně ekonomického vývoje napovídá rozdíl mezi sazbami a výnosy krátkodobých dluhopisů?



Změny ve finančním sektoru a atraktivita akcií bank: Hlavní stratég společnosti BMO Brian Belski hovořil na CNBC o své tezi, podle které by se v druhé polovině letošního roku měly americké akcie vydat směrem nahoru. K tomu expert mluví o nákupech finančních titulů. Tedy o sektoru, který se v posledních týdnech dostal pod tlak kvůli problémům některých menších regionálních bank. Následující graf ukazuje vývoj cen jejich akcií a porovnává jej s děním na celém trhu.



Zdroj: Twitter



Akcie regionálních bank se tedy nyní nachází na podobných cenových úrovních jako v říjnu roku 2020. Belski ohledně celého sektoru uvedl, že je dobré rozlišovat. Podle něj tu celkově dochází k opačnému vývoji než po finanční krizi. Tehdy se totiž investoři odvraceli směrem od velkých bank k těm regionálním, protože první skupina byla považována za rizikovou a ta druhá za stabilnější, s lepším výhledem. Nyní se dá podle stratéga očekávat, že naopak menší banky budou čelit odlivu klientů a nižšímu zájmu investorů. Opak by měl platit u velkých amerických a kanadských bank.



Belski také předpokládá, že na straně menších bank dojde kvůli popsanému vývoji k masivní konsolidaci. K tomu hovoří o nové regulaci, která bude přímo zaměřena na tyto instituce. U některých akcií bank pak Belski vidí „velkou hodnotu“, je ale třeba vybírat. K tomu stratég dodal, že investoři mohli během předchozích let zlenivět, když kupovali akcie plošně, například přes ETF. Podle stratéga jsou nyní příležitosti i v sektoru menších společností, opět je ale třeba vybírat ty se silnou rozvahou s dobrým výhledem.



Stratég nedoporučuje, aby se investoři vrhali směrem, kterým se ubírá většina na trhu. Tedy například směrem k utilitám, které jsou považovány za defenzivní sektor. Příležitosti se naopak nachází v těch částech trhu, které jsou v dané době opomíjeny, což může nyní mimo jiné platit i o některých bankách. Na námitku týkající se slábnoucí ekonomiky pak Belski řekl, že „akcie předbíhají zisky a ty předbíhají ekonomiku“.



Silné dubny, slabší květny: Carson v následujícím grafu ukazuje typické chování akciového trhu během roku. Používá data za posledních 20 a 10 let, k tomu od roku 1950. Duben podle nich představuje pro americké trhy jeden z nejsilnějších měsíců, opak ale platí o květnu:



Zdroj: Twitter



Sazby, výnosy dvouletých dluhopisů a recese: Zatímco sklon výnosové křivky je často zmiňován jako indikátor pravděpodobnosti recese, méně se už v tomto ohledu hovoří o rozdílu mezi výnosy dvouletých vládních dluhopisů a sazbami centrální banky. U sklonu výnosové křivky roste pravděpodobnost recese ve chvíli, kdy dojde k její inverzi. Tedy když se výnosy dlouhodobých vládních dluhopisů dostanou pod výnosy obligací krátkodobých. Bloomberg se v následujícím grafu zaměřuje na druhý zmíněný indikátor:



Zdroj: Twitter



Před posledními třemi recesemi se výnosy dvouletých dluhopisů dostaly výrazně pod sazby Fedu. A jak upozorňuje Bloomberg, tyto výnosy jsou opět znatelně pod sazbami centrální banky.



Sázka na roboty: Bloomberg poukazuje na to, že „Walmart sází na roboty“. Konkrétně se jedná o práci ve skladech, kde firma stále více používá automatizované procesy. Mimo jiné má tato strategie zvýšit efektivitu a projevit se na ziskovosti. Bloomberg uvedl, že Walmart jde tímto směrem již nějaký čas, nyní ale celý proces „akceleruje“. Cílem je mít do roku 2026 65 % plochy skladů automatizovaných. Nyní jde asi o třetinu.



Automatizace by neměla mít jen finanční přínosy, „měla by pomáhat i zaměstnancům“. Ti by tak dělali méně fyzicky náročné práce a ve výsledku by se měly zvýšit i jejich odměny. Bloomberg dodává, že Walmart v posledních dvou letech výrazně zvyšuje své investice, loni dosáhly necelých 17 miliard dolarů, zatímco v letech 2017 – 2020 se pohybovaly mírně nad 10 miliardami dolarů. Walmart také informoval, že jeho dodavatelské řetězce v USA jsou už v podstatě bez problémů.