Google převzal štafetu od čipařů a táhl technologie vzhůru; banky poprvé v týdnu rostly

Americké trhy sice vstoupily do posledního obchodního dne v tomto týdnu poklesem, ale postupně se dokázaly z prodejního tlaku vymanit, když tíhu vedoucího sektoru na sebe opět po krátké odmlce vzaly technologické tituly. Týdenní žádosti podporu v nezaměstnanosti v minulém týdnu sice výrazně narostly, ale tento týdenní údaj zpravidla nemá významnější na trh, a jinak tomu nebylo tomu ani dnes. To důležité v podobě čísel z trhu práce přijde až zítra, kdy ale nebudou mít investoři možnost kvůli svátku reagovat.



Technologické tituly našly po nedávné rally v polovodičovém sektoru nového lídra v podobě akcií Alphabet a . Ve Wall Street Journal se objevil rozhovor se CEO Google, který odhalil, že tento technologický gigant plánuje do svého vyhledávače zakomponovat konverzační AI (umělou inteligenci). Akcie Alphabet na tuto zprávu reagovaly růstem o bezmála 4 % při nejvyšším růstu za poslední tři týdny.



V rámci sektorů se dařilo také bankám, když index KBW Bank Index přidal přibližně 1 %, a tak si připsal vůbec první růst v tomto týdnu. Na druhé straně spektra byly akcie ropných společností, které v úvodu týdne zaznamenaly strmý růst. Výběr zisků přinesl více než procentní ztrátu akciím Mobil nebo .