Trading BofA nečekaně překonal odhady, čistý úrokový výnos vzrostl o 25 %

v úterý oznámila zisk a příjmy za první čtvrtletí, které překonaly očekávání díky vyšším úrokovým sazbám. Akcie banky v pre-marketu rostou o 2 %.

Čistý úrokový výnos , který je pro banku klíčovým zdrojem příjmů, vzrostl v prvních třech měsících roku o 25 % na 14,4 miliardy USD . Analytici očekávali 24% nárůst čistých úrokových výnosů, tedy příjmů získaných ze splátek úvěrů snížených o to, co je vyplaceno vkladatelům.

"Naše výsledky ukazují, jak desetiletý závazek naší společnosti k odpovědnému růstu pomohl zajistit stabilitu v měnícím se ekonomickém prostředí," uvedl v prohlášení generální ředitel Brian Moynihan.

Výsledky nabízí další pohled na to, jak se Wall Street dařilo v bouřlivém čtvrtletí, kdy došlo ke krachu tří menších regionálních věřitelů. Minulý týden vykázaly společnosti Chase & Co, , Inc. a & Co. nárůst čistých úrokových výnosů a některé z nich také zvýšily své prognózy pro zbytek roku.