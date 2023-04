Summers: Návrat k nízkým dlouhodobým sazbám spíše ne

Larry Summers se domnívá, že trhy na jednu stranu implikují výrazný pokles sazeb, ale akcie zároveň nepředpokládají příchod hlubší recese. Bez ní by ale podle ekonoma k takovému poklesu sazeb letos a příští rok došlo jen těžko (viz první část rozhovoru zde). Ve druhé se hovořilo zejména o dlouhodobém vývoji sazeb a pravděpodobnosti návratu do prostředí panujícího před rokem 2020.

Summers na Bloombergu odpovídal i na dotaz týkající se dlouhodobějšího vývoje sazeb v USA. Zmíněny byly predikce Mezinárodního měnového fondu, podle kterých by se takzvané neutrální sazby měly dlouhodobě pohybovat směrem k nižším úrovním. Neutrální sazby by neměly ekonomiku ani brzdit, ani stimulovat a pracovat lze pouze s jejich odhady. Ty byly před rokem 2020 velmi nízko a za příčinu bylo považovat prostředí, které Summers nazývá „dlouhodobou stagnací“.

Dlouhodobá stagnace se vyznačuje utlumenou agregátní poptávkou, vysokými úsporami a tlakem na pokles sazeb. Podle Bloombergu předpovědi MMF implikují určitý návrat do tohoto stavu. Co na to Summers? Ten je podle svých slov rád, že MMF pracuje s teorií dlouhodobé stagnace, „kterou tak vehementně prosazoval v letech 2013 a 2014.“ K tomu dodal, že návrat do popsaného prostředí je určitě možný, on sám ale v tuto chvíli tíhne k jinému názoru.

Summers v souvislosti s dlouhodobějším vývojem zmínil vyšší vládní dluhy a rozpočtové deficity. K tomu by měly růst investice soukromého sektoru. Jednak v důsledku změn v energetickém systému a posunu k obnovitelným energiím a také kvůli takzvanému reshoringu. Tedy opětovnému přesunu výroby a firemních aktivit zpět do domácí země. Celkově jde o faktory, které na trhu s kapitálem posílí poptávku namísto nabídky a budou tak vytvářet tlak na vyšší sazby.

Ekonom tedy hovoří o strukturální změně, která snižuje pravděpodobnost „velkého návratu k dlouhodobé stagnaci“. Jak se podle něj do vývoje promítnou změny v peněžních agregátech? Na tuto otázku ekonom odpověděl, že k významné změně v peněžním systému došlo ve chvíli, kdy bylo zavedeno úročení rezerv centrální banky. Tedy rezerv, které banky drží u Fedu. Tato změna totiž podle ekonoma změnila povahu peněz, které přestaly být výjimečné v tom smyslu, že nepřináší úročení. Summers míní, že tím výrazně klesla predikční hodnota peněžních agregátů. „Ty jsou nyní u mě v mém žebříčku důležitých ukazatelů hodně nízko,“ dodal Summers.

Zdroj: Bloomberg