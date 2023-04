Rozbřesk: Apple vstupuje do arény a přiostřuje souboj o dolarová depozita

Soutěž o vklady na americkém trhu přiostřuje poté, co do arény vstoupila technologická společnost Apple. Její spořicí účet nabízí úrok 4,15 %, což je výrazně více než průměrný úrok nabízený na dolarových účtech americkými bankami (podle FDIC 0,37 %). Podle Financial Times překonává i velkou část konkurenčních produktů na trhu.

Odliv vkladů z menších a středních amerických bank se sice v posledních týdnech stabilizoval, ale i tak od začátku cyklu zvyšování úrokových sazeb ztratily menší americké banky na vkladech přes 800 miliard dolarů. Včera navíc překvapily horšími výsledky dvě středně velké americké banky Charles Schwab a State Street, které nahlásily za poslední kvartál pokles depozit okolo 10 %. A poslední zprávy o atraktivních úrocích nabízených společností Apple konkurenční boj o dolarová depozita pravděpodobně jenom přiostří.

Tlak se může paradoxně zvyšovat ještě více, pokud se na trhy vrátí na čas klid a Fed bude (jak očekáváme), držet úrokové sazby na vyšších úrovních delší dobu. Není proto vyloučené, že po dnešním zklidnění se finanční napětí na americký trh vrátí později v průběhu tohoto roku (v jeho druhé polovině).



V Česku jsou dnes na programu výsledky výrobní inflace za březen, které budou jedním z posledních výraznějších čísel před květnovým zasedáním ČNB. Předpokládáme další zvolnění výrobních cen v průmyslu, které by však měly táhnou zejména energeticky náročné výroby. V páteřních částech průmyslu, včetně strojírenství a automotive, výrobní ceny pravděpodobně zatím nezvolní a budou potvrzovat naše sázky na vyšší perzistenci jádrové inflace v nadcházejících měsících. Po posledních jestřábích komentářích Jana Kubíčka a Jana Procházky z ČNB také roste pravděpodobnost, že se tábor jestřábů hlasujících pro vyšší sazby na květnovém zasedání rozšíří.



TRHY

Koruna

Česká koruna se dostala do defenzivy poté, co se eurodolar propadl zpět pod 1,10 EUR/USD. Dnešní čísla za výrobní inflaci pravděpodobně koruně neuškodí a blížící se zasedání ČNB spolu s jestřábími komentáři z posledních dní by korunu měly zatím chránit před výraznějšími rozmary globálního sentimentu.



Eurodolar

Návrat vkladů do amerických bank v kombinaci s překvapivým návratem optimismu u podnikatelů v oblasti New Yorku stlačil eurodolar níže pod 1,10. Trh v tuhle chvíli z 84 % počítá se zvýšením sazeb Fedu o 25 bazických bodů v květnu. Dnes čekejme jen data třetí kategorie (ZEW a počty nově zahájených staveb domů v USA…).